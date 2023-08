Jan Joost van Gangelen maakt excuses: ‘Hij is toch geen AliExpress-versie’

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 21:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:16

Jan Joost van Gangelen komt direct na de wedstrijd tussen Vitesse en PSV (1-3) terug op de woorden die de presentator van ESPN vooraf uitsprak. Van Gangelen noemde Yorbe Vertessen 'een AliExpress-versie' van Noa Lang, de geblesseerde speler die hij verving. "Voordat ik woedende familie achter me aankrijg: Yorbe Vertessen is toch geen AliExpress-versie van Noa Lang. Jongens, een mea culpa", aldus Van Gangelen na afloop in De Eretribune.

Vertessen speelde een doorslaggevende rol bij PSV, dat na een zwakke eerste helft bij rust tegen een 1-0 achterstand aankeek. Vertessen maakte de 1-2 na een fraaie individuele actie met een raak schot in korte hoek en versierde korte tijd later met een nieuwe versnelling een penalty. "Hij heeft zijn rol heel goed ingevuld", zegt Kees Luijckx. "Zijn goal leek een beetje op die van Noa Lang vorige week tegen FC Utrecht, een béétje."

"Hij heeft wel het verschil gemaakt", zag ook Luijckx, die dit seizoen sowieso een rol voor Vertessen ziet weggelegd bij PSV. "Hij gaat in principe niet starten, maar als je deze rol kunt pakken... Hij heeft op huurbasis bij Union Sint-Gillis veel gespeeld, dus misschien dat hij het nu lastig vindt om niet alles te spelen, maar hij ziet er niet uit als een speler die teleurgesteld is. Tegen FC Utrecht kwam hij erin, meteen volle bak en vandaag ook weer. Hij brengt wat extra's. Ik vind hem weleens een makkelijk slachtoffer, om te zeggen: 'Hij kan dit niet, hij kan dat niet.'"

Vertessen was niet de enige die het verschil maakte, zegt Luijckx. "Er zijn er wel meer geweest bij PSV, die wissels in de rust hielpen ook." Peter Bosz greep met drie wijzigingen keihard in. Met name het inbrengen van debutant Jerdy Schouten hielp PSV. De middenvelder werd centraal achterin ingezet om de teleurstellend spelende André Ramalho af te lossen. "Hij schoof in in het middenveld en dat maakte voor PSV zóveel verschil vandaag. Hij was meteen betrokken bij de eerste goal." Schouten speelde in bij De Jong, die met een hakje de eveneens ingevallen Ismael Saibari vogelvrij zette. De aanvallende middenvelder maakte het oog in oog met Eloy Room af.