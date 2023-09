Jan Joost van Gangelen: ‘Huh!? De keeper van Volendam doet alwéér geen poging'

Zaterdag, 30 september 2023 om 21:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:42

Jan Joost van Gangelen begrijpt helemaal niets van de wijze waarop FC Volendam-doelman Mio Backhaus probeerde om het eerste en derde doelpunt van PSV (3-1) te keren. De presentator van ESPN spreekt direct na de wedstrijd zijn grote verbazing uit over het late doelpunt van Malik Tillman, waarbij Backhaus opnieuw geen arm uitstak. "Even serieus jongens!", aldus Van Gangelen.

De negentienjarige Backhaus werd bij het begin van dit seizoen de eerste doelman van FC Volendam. "Die keeper hè... Hij heeft geweldige reddingen gehad tegen PSV, laat ik dat vooropstellen, maar hier doet-ie eigenlijk ook niks!", spreekt Van Gangelen uit, vlak nadat het doelpunt van Tillman is gevallen. De aanvallende middenvelder bekroonde zijn basisdebuut voor PSV in de zesde minuut van de blessuretijd met een raak schot via de onderkant van de lat.

De bal scheerde langs Backhaus af, die geen vinger uitstak. "Laat nog eens één keer zien", vraagt Van Gangelen aan de regie. "Even serieus! Hier doe je als keeper toch je armen wijd, of niet? Wat doet-ie? Steek in ieder geval je hand uit..." Backhaus had al de verbazing gewekt van ESPN-commentator Teun de Boer bij het openingsdoelpunt, dat in de twaalfde minuut werd gemaakt door Noa Lang. Ook bij die goal reageerde Backhaus niet met zijn armen. "Zou hij vergeten zijn dat hij zijn handen mag gebruiken?", zei de commentator bij dat doelpunt.

Ook Lang spreekt na afloop zijn verbazing uit over zijn goal. "'Hij ging voor mijn gevoel best wel recht op de keeper af. Maar ik weet het niet, hij zwabberde ofzo. Hij trok zijn handen een beetje weg. Ik schoot hem wel hard ja", concludeert Lang na het terugzien van de 1-0 tegen Volendam. "En natuurlijk heb ik geen enkele twijfel, op zo'n positie moet je hem er gewoon inrammen." De aanvaller ziet de goal nog een keer terug via een camera achter de goal en moet dan hardop lachen om de actie van Backhaus. "Hij schrikt, hij wil hem wegkoppen. Ja, ja."

