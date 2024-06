Jan Joost van Gangelen geniet van Memphis Depay: ‘Hij kan onze Marco van Basten van 1988 worden’

Jan Joost van Gangelen is onder de indruk van Memphis Depay. De dertigjarige aanvaller was van grote waarde voor het Nederlands elftal in de afgelopen oefeninterlands, en dat lijkt goed nieuws met het oog op het aankomende EK. Volgens Van Gangelen kan Memphis een vergelijkbare rol als Marco van Basten op het EK van 1988 spelen.

Tijdens De Oranjezomer gaat het dinsdag onder meer over de keuze van Ronald Koeman om Ian Maatsen op te roepen als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong.

Jack van Gelder snapt die beslissing van de bondscoach wel. “Ik denk dat het toevoegen van Maatsen ermee te maken heeft dat hij Blind eventueel in de punt naar achteren op het middenveld zou kunnen zetten.”

“Maatsen is vooral een linksachter vind ik. Ik denk dat het een goede keuze is. Hij was natuurlijk nog het meest fit van alle spelers, hij heeft het meest recent gespeeld.”

Toch ziet Van Gangelen, die ook aan tafel zit, iemand die nóg fitter is: Memphis. “Ik denk dat Memphis het meest fit is”, aldus de presentator van ESPN. “Die is echt een nieuwe versie van zichzelf.”

“Ook in die interviews, ik zag hem met die kindjes het veld op lopen… Goede haarband, helemaal klaar is hij ervoor. Dat is toch heerlijk? Hij is fit, hij gaat niet voor eigen succes. Hij wilde nog wel eens forceren, omdat hij dan bij z’n club niet speelde of net geblesseerd was geweest. Hij kan echt onze Van Basten worden van 1988.”

Volgens Van Gangelen kan Memphis, die in zijn laatste twee interlands goed was voor een doelpunt en een assist, wel genieten van de druk die op zijn schouders wordt gelegd. “Dat vindt hij lekker, dat vindt hij mooi. Hij neemt het op z’n schouders, grote leeuw op z’n rug, het boeit hem helemaal niks”, besluit de presentator.

