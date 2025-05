Jan Boskamp heeft zondag met de nodige irritatie zitten kijken naar Feyenoord - PSV (2-3). Dat laat hij weten in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. Volgens hem had Feyenoord de wedstrijd in de eerste helft al in het slot moeten gooien.

Het eerste deel van de wedstrijd had Feyenoord de volledige controle in De Kuip, maar nadat Peter Bosz Richard Ledezma eruithaalde voor Sergiño Dest, ging het lopen bij de Eindhovenaren. Met name Anis Hadj Moussa werkte op de zenuwen van Boskamp.

“Die viel ook ver terug”, zucht Boskamp. “Ik wilde zo twee keistenen door die televisie gooien. Hij had een keer zelf kunnen gaan en hij had hem twee keer zo kunnen neerleggen. Jezus, man.”

“Gek werd ik ervan. Dan had je zo weg kunnen lopen naar 3-0 of 4-0. Overzicht, weet je wel”, verwijt hij Hadj Moussa dat PSV in het vervolg terug kon komen in de wedstrijd. Nicky van der Gijp vraagt zich hardop af wat Robin van Persie met zo’n speler moet, aangezien hij ook in staat is wedstrijden te beslissen.

“Als hij een wedstrijd beslist, is het hallelujah. Maar nu heeft hij het niet beslist en baal ik als een stekker. Die bal bij die tweede goal was geweldig, honderd procent”, doelt Boskamp op de knappe assist die de dribbelaar gaf op Givairo Read.

“Alleen op dat moment kan je weglopen naar 4-0. En dat je het één keer niet ziet… Maar daarna moet je hem toch even neerleggen. Toen deed hij het weer niet.”

“Ueda had gewoon gelijk. Van Persie wilde Hadj Moussa eraf halen, maar toen kreeg Paixao kramp. Het had wel terecht geweest, moet ik zeggen."