Jan Boskamp valt van zijn stoel na optreden van PSV-aanvaller: 'Ik schrok me echt kapot'

Jan Boskamp is gigantisch geschrokken van Johan Bakayoko, zo heeft de analist gezegd in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. De Belgische vleugelaanvaller begon maandagavond aan de aftrap bij Jong PSV, maar wist het verschil niet te maken.



Bakayoko begon maandagavond op De Herdgang in het Keuken Kampioen Divisie-duel tegen FC Eindhoven. Ook Isaac Babadi, Adamo Nagala en Tygo Land startten bij Jong PSV.



Toch wist het peperdure elftal van de thuisspelende ploeg niet te scoren op het sportcomplex. Uiteindelijk ging de uitspelende ploeg er met de drie punten vandoor: 0-2.



Na afloop was er veel te doen om de opstelling van PSV. In de media werd gesproken van competitievervalsing. Na het verlies sprak onder meer PSV-spits Jesper Uneken zich hard op: “Het is schandalig dat we met dit elftal verliezen.”



Boskamp geloofde zijn ogen niet. “Jong PSV hadden geloof ik een stuk of acht spelers van de A-kern mee tegen Eindhoven, en ze verloren nog.”



Bakayoko verbaasde de kenner van het Belgische voetbal nog het meest. “Ik keek even naar Bakayoko, omdat ik hem ken. Ik schrok me echt kapot. Vorig jaar had hij echt een fantastisch seizoen. Nu is hij ook zijn plaats bij de nationale ploeg kwijt.”



“Maar hij heeft scorend vermogen en een actie in huis. Alleen ik weet niet wat er is”, besluit Boskamp. Bakayoko raakte dit seizoen ook al zijn basisplaats bij PSV kwijt.