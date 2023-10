Jan Boskamp kondigt afscheid als analyticus aan en weet wat zijn laatste duel is

Jan Boskamp gaat stoppen als analyticus op de Nederlandse televisie, zo kondigt hij aan in gesprek met het Belgische Het Nieuwsblad. De oud-trainer blies afgelopen zaterdag 75 kaarsjes uit en voelt dat hij niet meer de energie heeft om vanuit België naar Nederland te rijden.

Boskamp werd vooral bekend op de Nederlandse televisie als vaste tafelgast in het programma Veronica Inside (en de voorlopers ervan). Inmiddels schuift hij niet meer aan bij Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp in de uitzendingen van Vandaag Inside.

Wel is de analyticus nog regelmatig te zien in het programma Veronica Offside én zit hij geregeld aan de analysetafel van RTL 7 rond Champions League-wedstrijden. Daar gaat aan het einde van het huidige seizoen een einde aan komen, zo laat Boskamp weten.

“Het werk op zich vind ik leuk, maar ik rij niet meer graag met de auto. Elke week op en af naar Nederland, dat zie ik niet meer zitten. Ze hebben me al een chauffeur voorgesteld, maar dat wil ik niet.”

“Nee jongens, ik ben aan het aftellen. De Champions League-finale wordt mijn laatste wedstrijd”, laat Boskamp weten. De eindstrijd in het miljardenbal wordt op zaterdag 1 juni 2024 afgewerkt op Wembley.

Verder gaat de oud-trainer kort in op de klappen die hij afgelopen jaar heeft moeten incasseren. Het overlijden was kleinzoon Dennis in 2021 was zwaar voor Boskamp. “Ik heb in mijn gezinnetje dingen meegemaakt die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Ik wil daar niet verder op ingaan, maar dat was verschrikkelijk moeilijk om te accepteren.”

Ook kampte Boskamp zelf met gezondheidsklachten, maar inmiddels laat hij op karakteristieke wijze weten dat het goed met hem gaat. “Prima, joh. Ik weet nog altijd niet hoe die dokters me hebben opgelapt na mijn hartoperatie eind vorig jaar. Ik dacht echt dat het voorbij was.”