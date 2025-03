Jan Boskamp is fan: ‘Als hij zich zo blijft ontwikkelen, gaat hij voor meer dan dertig miljoen’

Jan Boskamp denkt dat Igor Paixão Feyenoord veel geld gaat opleveren. De analist wijst in de podcast ‘Boskamp en Kleine Gijp’ direct een speler aan waar de Rotterdammers het geld in moeten investeren.

Boskamp zag Paixão zondag tegen FC Twente uitblinken met een hattrick tijdens de 2-6 zege. “Als hij zo blijft voetballen komt er een grote club die knikkers voor hem neer gaat leggen. Gelukkig hebben we Sauertje”, constanteert de voormalig profvoetballer.

“Maar die Paixão schoot die 0-2 binnen, dat was echt een wereldgoal. Als hij zich blijft ontwikkelen zoals hij nu doet, dan denk ik dat hij meer dan dertig miljoen op gaat leveren. Feyenoord heeft het goed gedaan met het verlengen van zijn contract, nu bepalen zij wat er gebeurt”, analyseert Boskamp.

Nicky van der Gijp wil van de 76-jarige analist weten of hij de Braziliaan ziet slagen in Engeland. “Als hij daar zoveel valt als hij nu doet, gaan ze hem juist zoeken, haha. Ik zie hem liever naar Spanje gaan”, geeft Boskamp aan.

De oud-trainer laat weten in welke speler Feyenoord de transfersom van Paixão moet investeren. “Hij heeft er nu 22 gemaakt, dat is wel heel lekker om bij je te hebben. Als hij komt, heb je wel te veel middenvelders”, ziet Boskamp.

De geboren Rotterdammer heeft wel een oplossing voor Feyenoord. “Misschien dat je Zerrouki als pasmunt kan gebruiken. Ik weet niet hoe hij met zijn contract zit, maar daar moet je over kunnen praten. In Twente werd hij op handen gedragen. Maar er zijn nog meer middenvelders, hè.”

Een van de opties die trainer Robin van Persie sinds kort op het middenveld heeft is Gijs Smal. “Die speelde echt goed zondag. In het begin werd ik gek van hem, maar hij speelde echt goed. Hij was ook aanwezig, dat had ik echt niet verwacht. Ik denk dat Van Persie veel met zijn spelers praat”, sluit Boskamp af.