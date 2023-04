Jan Boskamp: ‘Ik was er klaar mee, mijn kinderen hadden me al opgegeven’

Dinsdag, 18 april 2023 om 22:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:14

Jan Boskamp (74) toont zich bijzonder openhartig in een Interview met de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De voormalig speler en trainer, tegenwoordig vooral bekend als analist, was er rond de jaarwisseling wel klaar mee. Boskamp kreeg achtereenvolgens te maken met hartproblemen, het RS-virus én een longontsteking. "Ik was er klaar mee", onthult de voetballiefhebber, die tevens ingaat op de gevolgen van de zelfmoord van zijn kleinzoon in 2021.

"Mijn kinderen hadden me al opgegeven, en ook de dokters en verpleegsters deden raar. Ik nam vrede met de dood. Want er is veel gelukt in mijn leven", aldus Boskamp, die wel direct een kanttekening plaatst. "Niet alles – mijn vrouw Jenny die veel te vroeg stierf. Ik klamp mij niet vast aan het leven. Ik ben ook niet báng om ouder te worden. Ik ben niet báng voor de dood. Het enige waar ik wél bang voor ben, is om achter een venstertje te eindigen – als je begrijpt wat ik bedoel. Dát nooit. Ik hoop om zolang mogelijk thuis te kunnen blijven."

Zelfmoord kleinzoon

De zelfmoord van kleinzoon Dennis op negentienjarige leeftijd, eind 2021, kwam keihard aan bij de normaal zo goedlachse Boskamp. Vriend Robert, eigenaar van de skybox die de analist altijd gebruikt in De Kuip, maakte zich destijds grote zorgen. "Toen eind 2021 Jan op tragische wijze zijn kleinzoon Dennis verloor, sprak Jan: ‘Ik wil mee met Dennis. Het hoeft niet meer voor mij.’ Wij waren bang voor Jan. We hebben hem toen hierheen gesléurd. Naar Feyenoord. Zo kwam hij er langzaam bovenop. De warmte van De Kuip heeft Jan geholpen."

Boskamp mist zijn kleinzoon nog steeds enorm, zo erkent hij in de reportage rondom het Europa League-duel van Feyenoord met AS Roma. "Ik denk aan hem van ’s morgens tot ’s avonds, elke dag. Ik trok altijd één keer per jaar met mijn zeven kleinkinderen alleen op vakantie – de ouders mochten niet mee van me. Ik denk eraan om te stoppen met die traditie. Er zal altijd eentje ontbreken. Dennis had niks met voetbal, laat staan met Feyenoord. En toch is hij hier bij me." Boskamp heeft des te meer met Feyenoord en wil De Kuip dan ook zo lang mogelijk blijven bezoeken.

"Als ik thuis ben, zoek ik niemand op. Ik kijk voetbal op televisie of ik lees boeken – de tijd gaat zó voorbij. Maar als ik naar Feyenoord ga, wil ik onder de mensen zijn. Feyenoord is een stukje van wie ik ben. De mensen hier zijn een stukje van wie ik ben. Hen heb ik wél nodig. Ik moét hiernaartoe komen", zo besluit de strijdvaardige Boskamp, dinsdagavond te gast in de studio van RTL7 voor een analyse van het Champions League-duel tussen Chelsea en Real Madrid.