Jan Boskamp: ‘Echt, ik mis hem verschrikkelijk, elke seconde van de dag’

Jan Boskamp heeft het nog steeds heel moeilijk met de dood van Wim Jansen, die in januari 2022 op 75-jarige leeftijd overleed en met wie hij jarenlang samenspeelde bij Feyenoord. De markante analist is sinds het overlijden van Jansen zelfs niet meer op trainingscomplex Varkenoord geweest.

Boskamp bracht samen met Jansen heel veel tijd door op Varkenoord, waardoor daar terugkeren extra pijnlijk is. "Heel gek", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het komt zo vaak voor dat ik langs Varkenoord rijd en ik tegen mezelf zeg: 'Je gaat er godver nú heen, Jantje'. Om Cor (Adriaanse, red.) te zien. En Gassie (Gaston Taument, red.). Mannen met wie ik daar wel tienduizenden keren heb zitten ouwehoeren."

"Maar iets weerhoudt me. Sta ik daar, vlak bij de ingang en voel ik mezelf alweer gas geven. Onbewust rijd ik steeds weer door. Snap je dat nou? Ik wil op Varkenoord zijn, maar het gaat gewoon niet", verzucht de inmiddels 75-jarige Boskamp, die wel de thuisduels van Feyenoord zeer regelmatig bezoekt.

"Weet je, mensen zeggen weleens: verdriet slijt. Nou, donderstraal maar op", vervolgt Boskamp op de voor hem kenmerkende toon. "Als ik aan Feyenoord denk, denk ik aan Coentje (Moulijn, red.), voor mij de grootste ooit, en aan Wimpie. Wereldgozer, man, Wimpie. Echt, hij is de beste vriend die je je maar kunt wensen."

"Nu nog, als ik De Kuip in loop, kijk ik altijd eerst of Wimpie er zit. Wandel ik als vanzelf naar zijn unit. Gewoon omdat ik dit altijd deed wanneer ik het stadion in kwam. Echt, ik mis hem verschrikkelijk, elke seconde van de dag", aldus de zeer openhartige oud-trainer van onder meer Anderlecht.

"Ik kan niet bevatten dat hij niet mee mag maken hoe fantastisch het de club de laatste jaren is vergaan. Zou hem zó graag nog één keer willen bellen, iets dat we vrijwel dagelijks deden."

"Ik denk dat dát het is waarom ik het niet aankan om de Feyenoord-talentjes te bekijken. Varkenoord was, nee, ís voor mij Wimpie", aldus Boskamp, die sowieso veel moeite heeft met het overlijden van vrienden en bekenden. "Man, al die mensen die je ontvallen... Waardeloos. Echt waardeloos."

