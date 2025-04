Jamie Carragher zag Arne Slot iets doen wat hij niet eerder deed bij Liverpool

Met de magere zege op Leicester City verzekerde Liverpool zich definitief van de Engelse landstitel, zo is Jamie Carragher van mening. De oud-verdediger van de aanstaande kampioen prijst Arne Slot om het werk dat de Nederlander in zijn eerste seizoen heeft verricht.

Liverpool kon Leicester zondag de genadeklap uitdelen door niet te verliezen. Een rake pegel van Trent Alexander-Arnold beslechtte het lot van Ruud van Nistelrooij en de zijnen, die degraderen naar de Championship.

Aan de andere kant van de Premier League-stand kan Liverpool de titel haast niet meer ontgaan. Carragher sprak bij het Sky Sports-programma Super Sunday uit dat het kampioenschap voor een groot gedeelte op het conto van Slot komt.

“Er was een hoop onrust omtrent de club. Dat is logisch als iemand met de staat van dienst van Jürgen Klopp vertrekt”, analyseerde de oud-speler van de club de situatie van afgelopen zomer. “Slot is een ander type persoon, hij heeft niet geprobeerd Klopp na te bootsen.”

Op één uitzondering na dan. “Heel even, na de zege op West Ham United, leek het langs het veld alsof je naar Klopp keek”, doelde Carragher op de manier waarop Slot de overwinning vierde bij the Kop. “Dat had ik nog niet eerder gezien van hem.”

“Er heerst een soort rust om Slot en de club heen. Er is veel ruis geweest omtrent de contracten (van Virgil van Dijk, Mohamed Salah en Alexander-Arnold, red.). In de zomer heeft hij de selectie kalm bekeken en besloten er geen spelers bij te hoeven. Wanneer gebeurt dat? Trainers willen altijd eigen spelers meenemen. Slot niet”, wees Carragher naar het verschil tussen de voormalig Feyenoord-trainer en andere grote oefenmeesters.

“Dat is een van de dingen waar ik goed over te spreken ben. Niet alleen van Slot, maar van de gehele club. Bij andere grote clubs is er veel onrust over managers en trainers, maar niet bij Liverpool. Al ben ik er nog steeds van overtuigd dat er veel werk aan de winkel is in de zomer”, wees Carragher tot slot op het transformeren van de spelersgroep.