Hoewel Liverpool rechtstreeks af lijkt te stevenen op de Premier League-titel, is er de laatste maanden ook veel kritiek op het elftal van Arne Slot. Het spel houdt de laatste tijd niet over, met Champions League-uitschakeling en een verloren bekerfinale tot gevolg. Jamie Carragher adviseert Liverpool om zich op zes posities te gaan versterken deze zomer, zo laat hij optekenen in The Telegraph.

Carragher geeft aan met smacht uit te kijken naar het aanstaande kampioensfeest van Liverpool, maar met het oog op volgend seizoen moet er een hoop gebeuren. “Bij een kampioen heb je meestal één of twee versterkingen nodig om de boel op de rit te houden. Maar bij het Liverpool van Arne Slot heb je het gevoel dat het er zes moeten zijn.”

Dat is een statement die je normaal gesproken zou maken over een ploeg die totaal niet draait en ergens halverwege de ranglijst staat. “Deze versterkingen zijn echt noodzakelijk, ongeacht of de drie sterkhouders hun aflopende contract verlengen”, doelt Carragher op Virgil van Dijk, Mohamed Salah en Trent Alexander-Arnold.

Vervolgens gaat Carragher in op de posities die Liverpool moet versterken. “Allereerst zal er dringend een linksback moeten komen die de concurrentiestrijd kan aangaan met Andy Robertson. Dat moet ervoor gaan zorgen dat hij niet elke wedstrijd meer hoeft te spelen.”

“Daarnaast hebben ze een centrale verdediger nodig voor wanneer Van Dijk of Konaté ontbreekt en een middenvelder met diepgang, zodat Gravenberch en MacAllister niet meer zo oververmoeid raken. Ook moet er een aanvallende middenvelder komen met meer scorend vermogen en creativiteit dan Dominik Szoboszlai.”

“Tot slot is er dringend behoefte aan een linksbuiten en een spits die wedstrijden net zo vaak kunnen beslissen als Mohamed Salah dat doet”, besluit Carragher, die daarmee klaarblijkelijk te weinig vertrouwen heeft in Cody Gakpo, die dit seizoen toch bij vlagen een uitstekende vorm laat zien.

Carragher heeft desondanks uitermate veel respect voor de prestatie van Slot. “Hij heeft het gedaan zonder grote aankoop, Federico Chiesa niet meetellende. Hoewel Klopp vaak mooier voetbal speelde, is het Liverpool van Slot efficiënter. Laten we ook niet vergeten dat Klopp drie jaar nodig had om een geweldig draaiend elftal neer te zetten.”