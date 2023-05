Jamie Carragher heeft plek voor één Nederlander in ‘PL Team of the Year’

Dinsdag, 23 mei 2023 om 11:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:10

Jamie Carragher en Gary Neville hebben hun favoriete elf spelers van het afgelopen Premier League-seizoen gekozen. Met nog één speelronde te gaan - sommige clubs spelen nog twee wedstrijden - zijn beide analisten van Sky Sports het eens over zes spelers. In vijf gevallen wijken de keuzes af. Carragher gaat onder meer voorbij aan Lisandro Martínez, waarvoor hij zijn excuses aanbiedt aan de fans van Manchester United.

Buiten het landskampioenschap van Manchester City is er in Engeland nog veel om voor te spelen deze week. Zo jagen Manchester United en Liverpool op het vierde en laatste Champions League-ticket en is het ook onderin ongemeen spannend. Everton, Leicester City en Leeds United gaan uitmaken welke twee clubs afzakken naar het tweede niveau. Tottenham Hotspur gaat op bezoek bij laatstgenoemde club proberen om een Europees ticket over te houden aan het seizoen. Het is daarbij wel afhankelijk van het resultaat bij Aston Villa - Brighton & Hove Albion.

Here they are... ??@Carra23 and @Gnev2's Teams of the Season ?? pic.twitter.com/o1AWgDihey — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 22, 2023

Carragher en Neville hebben maandag alvast een voorschot genomen op het seizoensslot door hun favoriete elf spelers te selecteren in het Team van het Jaar. Kieran Trippier, Rúben Dias, Rodri, Martin Ødegaard, Kevin De Bruyne en Erling Braut Haaland zijn de zes spelers die in beide elftallen voorkomen. Carragher kiest verder onder meer voor Sven Botman en Mohamed Salah, terwijl Neville in de voorhoede met Bukayo Saka en Gabriel Martinelli voor twee spelers van Arsenal kiest.

"Botman kwam binnen als een speler die aan veel topclubs werd gelinkt", licht Carragher zijn keuze voor de Nederlander toe. "Hij is naar Newcastle gekomen en zij hebben samen met Manchester City de minst gepasseerde defensie van de Premier League (Newcastle staat inmiddels op 32, City op 31, red.). Hij staat er week in week uit, zoveel clean sheets." De oud-verdediger heeft geen plek ingeruimd voor Martínez, waarvoor hij zijn excuses aanbood aan de fans van United.

Carragher was eerder dit seizoen nog uiterst kritisch op Martínez vanwege zijn lengte. "Elke centrale verdediger die naar de Premier League komt en kleiner is dan 1 meter 80, gaat problemen krijgen. Maar hij heeft dat niet", komt hij nu terug op die woorden. "Elke speler heeft zwakheden, maar de beste spelers verbergen hun zwakheden. Hij is een krijger, een leider. Hij heeft samen met Casemiro een groot verschil gemaakt. Dus mijn excuses aan Martínez. Fans van Manchester United: stop alsjeblieft met tweeten!"

Favoriete XI Carragher: Alisson; Trippier, Dias, Botman, Zinchenko; Ødegaard, Rodri, De Bruyne; Salah, Kane, Haaland.

Favoriete XI Neville: Pope; Trippier, Saliba, Dias, Estupinan; Ødegaard, Rodri, De Bruyne; Saka, Haaland, Martinelli.