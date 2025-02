Jamie Carragher haalt keihard uit naar Manchester City: 'Het is gewoon belachelijk!'

‘Stop crying your heart out’— dit stond op een spandoek van de City-fans, bedoeld voor Vinicius Jr. Met deze boodschap verwezen de fans naar de gewonnen Ballon d’Or van hun speler Rodri. Jamie Carragher was uitgesproken over de ‘grap’ van de fans bij de nabeschouwing op CBS Sports: ''Het is gewoon belachelijk!''

Afgelopen dinsdagavond stond in de Champions League-tussenronde de confrontatie tussen de clubs van de nummers één en twee van de Ballon d’Or op het programma: Manchester City ontving Real Madrid. Een mooie reden, dachten de fans, om toch nog even de prijs aan te halen en zout in de wonden te strooien bij Vinicius Jr.

Liverpool-legende en CBS Sports-analist Jamie Carragher verbaasde zich over het spandoek. ''Waarom doe je dit voor de wedstrijd en niet daarna?'' Medeanalist en voormalig voetballer Micah Richards kon de humor er wel van inzien: ''Het is gewoon een grapje van de fans.''

Carragher zelf zou het als speler niet geaccepteerd hebben: ''Het kan gewoon een soort jinx zijn. Stel dat Steven Gerrard bij Liverpool de Ballon d’Or had gewonnen en we speelden tegen een speler die tweede werd, dan had dat juist Gerrard nerveus kunnen maken.''

Rodri zelf speelde niet in de wedstrijd vanwege een blessure die hem nog langere tijd aan de kant zal houden. Ook vindt de analist dat Man City beter moet weten: ''We hebben allemaal om Real Madrid gelachen toen ze zich als baby's gedroegen bij de prijsuitreiking. Dit moet City niet willen. Ze moeten verstandig zijn, gewoon klasse uitstralen en dit soort dingen laten.''

Vinicius Jr. zelf vond het juist een extra motivatie voor de wedstrijd: ''Ik heb het spandoek van de City-fans gezien, en dit maakte me alleen maar gemotiveerder. Als supporters van rivalen dit soort dingen doen, geeft het me altijd meer kracht voor de wedstrijd.''

Uiteindelijk lachte ‘Vini’ het laatst: zijn Real Madrid won de heenwedstrijd met 2-3 en heeft zichzelf een goede uitgangspositie gegeven voor de return in het Santiago Bernabéu. Zelf gaf Vinicius Jr. nog twee assists. De goals van Real kwamen van Kylian Mbappé, Brahim Díaz en Jude Bellingham.