James Rodríguez ontbindt contract en wil terugkeren naar Spanje; 2 clubs genoemd

James Rodriguez en São Paulo hebben een overeenkomst bereikt over de onmiddellijke beëindiging van zijn tot medio 2025 lopende contract, zo melden onder meer TyC Sports en Globo Esporte. Volgens laatstgenoemd medium komt James niet meer voor in de plannen van trainer Luis Zubeldía.

Het management van de club en de entourage van James hebben een minnelijke schikking getroffen om het contract per direct te beëindigen. De aanvallende middenvelder, die nog in Colombia is na de verloren Copa América-finale tegen Argentinië, heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Europa.

James wil volgens Globo Esporte terugkeren naar LaLiga, waar hij eerder al voor Real Madrid uitkwam. Atlético Madrid en Villarreal worden genoemd als mogelijke vervolgbestemmingen voor de Colombiaan, die eerder deze maand 33 werd.

Financiële details over de contractbeëindiging zijn nog niet naar buiten gekomen. De verwachting is dat het snelle akkoord er is gekomen doordat James heeft besloten af te zien van het geld waar hij nog recht op had.

Het huwelijk tussen James en São Paulo is geen gelukkige gebleken. Dit seizoen speelde hij tot op heden acht duels, waarin hij één treffer liet noteren. James slaagde er sinds zijn komst in de zomer van 2023 onder drie trainers – Dorival Junior, Thiago Carpini en Zubeldía – niet in een vaste basisplaats te veroveren.

In totaal staat de teller van James bij São Paulo op 22 optredens, 2 goals en 4 assists. Het is een enorm contrast met zijn recente prestaties op de Copa América, waar James weergaloos speelde en in zes wedstrijden goed was voor één treffer en liefst zes assists. Daarmee leidde hij zijn land naar de finale, waarin Argentinië na verlenging te sterk bleek. James werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.

James begon zijn Europese carrière in 2010 bij FC Porto, dat hem overnam van Banfield. In 2013 vertrok hij naar AS Monaco, waar hij slechts een jaar bleef. Na zijn uitmuntende WK 2014 haalde Real Madrid hem op. Daarna volgden avonturen bij Bayern München, Everton, Al-Rayyan en Olympiacos, voordat hij naar São Paulo vertrok.

