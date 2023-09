Jahanbakhsh schaterlacht om FIFA-rating van teamgenoot bij Feyenoord

Zaterdag, 23 september 2023 om 10:10 • Wessel Antes • Laatste update: 11:53

De sfeer zit er momenteel goed in bij Feyenoord, zo blijkt ook uit een video die de Rotterdammers delen op TikTok. Alireza Jahanbakhsh, die bekendstaat als een van de sfeermakers in de selectie van de regerend landskampioen, duikt plots op tijdens een opname voor het YouTube-kanaal van Feyenoord. Terwijl Mats Wieffer, Calvin Stengs en Ramiz Zerrouki beneden hun eigen ratings in het videospel EA Sports FC proberen te raden, verschijnt de Iraniër op een hogere etage met een zelfgemaakt bordje. “Beelen 62”, valt er te lezen, doelend op de nogal lage rating van verdediger Thomas Beelen.