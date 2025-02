Jadon Sancho haalt onder bericht van Marcus Rashford uit naar club waar hij onder contract staat

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social lichten we een reactie van Jadon Sancho uit op Instagram, die lijkt te sneren naar zijn voormalig werkgever.

Marcus Rashford stond afgelopen zondag voor het eerst in twee maanden tijd weer binnen de lijnen. Niet in het shirt van Manchester United deze keer, maar namens Aston Villa. De Engelse vleugelaanvaller maakte 24 minuten in het met 2-1 gewonnen FA Cup-duel met Tottenham Hotspur.

Rashford, die door Man United-manager Ruben Amorim niet meer werd gebruikt en twee maanden van de radar verdween, liet op Instagram voor het eerst sinds lange tijd weer van zich horen: “Bedankt voor de warme ontvangst. Goede teamprestatie.”

Onder zijn post krijgt hij vele reacties, ook van voormalig ploeggenoot en boezemvriend Jadon Sancho. De 24-jarige vleugelflitser reageerde “vrijheid” onder de post van zijn kameraad.









Sancho wordt momenteel door Man United verhuurd aan Chelsea, dat een koopoptie van ongeveer dertig miljoen euro heeft op de Engelsman. Momenteel staat hij dus nog altijd onder contract in Manchester. Zijn reactie onder Rashfords post roept daarom ook veel vragen op bij fans van the Mancunians. Maar liefst drieduizend mensen reageerden op de reactie van Sancho.