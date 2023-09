Jadon Sancho én Manchester United laten kans schieten om uit elkaar te gaan

Donderdag, 7 september 2023 om 16:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:01

Jadon Sancho blijft in ieder geval tot de winterstop bij Manchester United. De aanvaller, die het sinds afgelopen weekend aan de stok heeft met manager Erik ten Hag, genoot concrete belangstelling van Al-Ettifaq. De Saudische club had de aanvaller op huurbasis willen strikken, weet CBS Sports. David Ornstein van the Athletic en transfermarktexpert Fabrizio Romano weten echter dat Sancho in Manchester blijft. Laatstgenoemde stelt dat zowel United als Sancho de club van trainer Steven Gerrard een 'nee' heeft verkocht.

Sancho werd afgelopen zondag door Ten Hag buiten de wedstrijdselectie gelaten voor de topper tegen Arsenal (3-1 verlies). "Op basis van prestaties op training hebben we hem niet geselecteerd", verklaarde Ten Hag. "Bij Manchester United moet je elke dag het niveau halen. Daarom werd hij voor deze wedstrijd niet geselecteerd." Sancho was na afloop not amused en plaatste een statement op Instagram. "Ik zal niet toestaan dat mensen dingen vertellen die compleet onwaar zijn", zei de linksbuiten, die in 2021 voor liefst 85 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund. "Ik heb mezelf deze week heel goed gedragen tijdens de training."

"Ik geloof dat er andere redenen voor deze kwestie zijn waar ik niet op in zal gaan", vervolgde Sancho. "Ik ben al langere tijd de zondebok en dat is niet eerlijk! Alles wat ik wil is voetballen met een lach op mijn gezicht en bijdragen aan het team. Ik respecteer alle beslissingen die genomen zijn door de staf. Ik speel met fantastische spelers. Ik ben dankbaar dat ik dat mag doen en weet dat elke week een uitdaging is. Ik zal blijven vechten voor ons logo, wat er ook gebeurt!" The Guardian wist te melden dat de clubleiding van United pal achter Ten Hag staat en een disciplinaire straf voor Sancho overweegt. Officiële mededelingen daarover zijn nog niet gedaan. Romano schrijft donderdag dat Sancho spoedig met Ten Hag en de rest van de trainersstaf om de tafel gaat om de situatie te bespreken.

Al-Ettifaq, de nummer vijf van de Saudi Pro League, wist deze zomer al de nodige bekende namen te strikken. Zo stelde het Gerrard aan als trainer en kwamen ook Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Demarai Gray, Jack Hendry en Moussa Dembélé. Al-Ettifaq had zijn aanvalslinie een serieuze kwaliteitsimpuls willen geven met de komst van Sancho, die ondanks een lastige periode dus gewoon op Old Trafford blijft. De 23-jarige Londenaar kwam twee jaar geleden over van Dortmund, waar hij een van de absolute sterren was. In Manchester wil het tot op heden echter nog niet vlotten. Sancho, die vaker niet dan wel verzekerd is van een basisplaats, kwam in 82 optredens voor the Red Devils tot 12 treffers en 6 assists.