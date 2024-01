Jadon Sancho definitief op huurbasis terug bij oude liefde Borussia Dortmund

Jadon Sancho is niet langer speler van Manchester United. De Engelsen zijn akkoord met Borussia Dortmund over een tijdelijke overgang van de vleugelaanvaller, zo maakt Dortmund wereldkundig. Sancho maakt het seizoen op huurbasis af bij die Borussen, die geen koopoptie hebben bedongen.

De transfer is al een tijdlang dicht bij afronding. Sancho was er al gauw uit met Dortmund, maar de clubs steggelden nog over een huursom en de laatste details over het salaris van de Engelsman.

Maar ook die plooien zijn inmiddels gladgestreken. Dortmund betaalt zo'n vier miljoen euro om zes maanden over de technicus te mogen beschikken. In dat bedrag is zowel de huursom als een deel van het salaris van de Engelsman opgenomen.

Derhalve is er niets meer wat de overgang van Sancho naar het Signal Iduna Park in de weg staat. Met veel bombarie bewandelde Sancho in de zomer van 2021 de omgekeerde weg. Manchester United betaalde destijds 85 miljoen euro om de 23-voudig international los te weken bij Dortmund.

In Manchester wist Sancho echter nooit zijn stempel te drukken. Dit seizoen volgde zijn dieptepunt bij the Mancunians nadat hij botste met manager Erik ten Hag. De Nederlandse manager zei dat Sancho niet genoeg trainingsarbeid leverde.

In een reactie op sociale media betichtte de 23-jarige aanvaller Ten Hag vervolgens van ‘het verspreiden van leugens'. Omdat hij zijn excuses niet aanbood, was hij niet meer welkom bij de club.

De verbannen Sancho zag daarom het meeste heil in een terugkeer naar Dortmund, waar hij tussen 2017 en 2021 furore maakte. Terug op het oude nest ziet hij de meeste kansen om zijn carrière weer nieuw leven in te blazen.

Met het oog op het EK 2026 in Duitsland hoopt Sancho zich notabene in het gastland zelf in de kijker te spelen bij Engeland-bondscoach Gareth Southgate.

