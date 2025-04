Jackpot lonkt voor NAC Breda: dit bedrag houdt de club over aan transfer Banzuzi

De aanstaande transfer van Ezechiel Banzuzi is voor NAC Breda een goudmijn. De club verkocht de middenvelder in 2023 voor zo’n 1,2 miljoen euro en ontvangt via een doorverkoopclausule nu een gigantisch bedrag.

Banzuzi staat op het punt om OH Leuven te verlaten, zo meldt Het Nieuwsblad zondagmiddag. De twintigjarige middenvelder van Jong Oranje ontbrak zaterdag al in de wedstrijdselectie voor het duel met Westerlo en dat heeft te maken met zijn aanstaande transfer naar een Duitse topclub, zo klinkt het.

In België wordt Banzuzi gezien als een onhoudbaar toptalent en een transfer naar het buitenland komt dan ook niet uit de lucht vallen. De basiskracht van Leuven lijkt nu een topdeal te hebben afgedwongen.

De Belgische krant weet nog niet welke Duitse club aan de haal gaat met het toptalent, maar er wordt wel gemeld dat Banzuzi maandag al de medische keuring zal ondergaan.

Bovendien gaat Leuven een clubrecord verbreken met de transfersom die betaald wordt door de nog onbekende club. Banzuzi gaat namelijk voor liefst vijftien miljoen euro de overstap maken.

Voor NAC is de transfer van de jeugdinternational van Oranje goed nieuws. Voetbal International weet te melden dat de Bredanaren een doorverkooppercentage van 12,5 procent heeft over de winst die Leuven zou maken op Banzuzi. Het bedrag dat NAC daardoor gaat verdienen komt uit op ongeveer 1,7 miljoen euro.