Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong ‘volwassener’ had moeten zijn

Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong zelf ook schuld heeft aan het missen van EURO 2024. De voormalig sportjournalist snapt niet dat de middenvelder ondanks blessureleed voor FC Barcelona bleef uitkomen en niet eerder op de rem heeft getrapt. Maandag werd duidelijk dat De Jong niet langer deel uitmaakt van de Oranje-selectie voor het EK.

"Men zag het natuurlijk wel een beetje aankomen", reageert Van Gelder in De Oranjezomer op de stelling van Jan Joost van Gangelen dat het wegvallen van De Jong geen daverende verrassing is. "Hij stond zondag op het veld en toen was iedereen heel enthousiast."

"Maar hij heeft gelijk weer een reactie gekregen. Dan weet je dat het over en uit is. Zo groot was die verrassing dus niet", analyseert Van Gelder. "Daarom zag hij er in dat interview ook al heel bleek en bleu uit. Hij hield er zelf al rekening mee dat het niks wordt", vult Van Gangelen aan.

"FC Barcelona is zijn werkgever, die betalen hem", neemt Van Gelder het gesprek weer over. "Ik vind dat hij dan zelf ook iets volwassener moet zijn. Als je pijn hebt en je werkgever zegt dat je moet spelen, dan zeg je gewoon: 'Ik speel gewoon niet, punt.'"

"Hij heeft toch een paar keer met piin gespeeld bij Barcelona. En misschien wel met een injectie. Dan is het dus heel erg", zo luidt de slotconclusie van Van Gelder.

Koeman haalde maandag na de 3-0 zege op IJsland spijkerhard uit naar Barcelona, waar hij ook al samenwerkte met De Jong. Volgens Koeman heeft Barça laakbaar gehandeld het afgelopen seizoen.

"Wij moeten ook kijken naar de gezondheid van de speler. De speler heeft een blessureverleden. De club daar heeft dat risico wel met hem genomen en wij zitten met de gebakken peren met Frenkie de Jong", foeterde de bondscoach bij de NOS. Ian Maatsen is inmiddels opgeroepen als vervanger van De Jong.

