Jack van Gelder raakt emotioneel van bezoek van selectie Nederlands elftal aan tv-studio

Jack van Gelder is zaterdag op televisie in gesprek met de volledige selectie van het Nederlands elftal emotioneel geraakt. De sportjournalist sprak op de KNVB-campus in Zeist bemoedigende woorden voor de complete spelersgroep van Oranje, die over een week begint aan EURO 2024.

Van Gelder is de laatste weken op televisie te zien als sidekick van presentatrice Hélène Hendriks op SBS 6. Samen presenteerde het duo zaterdag ook het programma Wij houden van Oranje, waarin bondscoach Ronald Koeman samen met zijn broer en assistent-coach Erwin Koeman te gast was. Daarna kwamen ook alle spelers binnen.

Van Gelder was decennialang in dienst van de NOS en maakte zo talloze eindtoernooien mee. De laatste jaren volgt de 73-jarige journalist het op iets grotere afstand.

"Ik zit even naar deze twee gasten aan tafel te kijken (Nathan Aké en Memphis Depay), en iets verderop naar de hele groep... Ik heb natuurlijk zoveel groepen van het Nederlands elftal gezien", zegt Van Gelder.

"We begonnen de uitzending met beelden van Oranje, dan krijg ik kippenvel. Ik krijg van deze gasten ook gewoon kippenvel", zegt Van Gelder, die geëmotioneerd raakt.

"We hebben zó'n mooie selectie! Ik heb zoveel vertrouwen in jullie. Ik ben echt onder de indruk", zegt Van Gelder met een snik in zijn stem. "Ik ben er emotioneel van."

