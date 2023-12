Jack van Gelder: ‘Op een akkoordje gegooid, belachelijke competitievervalsing’

Dinsdag, 5 december 2023 om 09:47 • Bart DHanis • Laatste update: 10:37

Jack van Gelder denkt dat de Oranje Leeuwinnen dinsdagavond te maken zullen krijgen met competitievervalsing. De inmiddels gepensioneerde presentator stelt op X zeker te weten dat Engeland en Schotland het op een akkoordje zullen gooien, waardoor de Oranje Leeuwinnen niet zullen uitkomen op de Olympische Spelen.

Groep 1 van League A ziet er nu als volgt uit:



League A Groep 1

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Nederland 5 3 0 2 9 10-6 2. Engeland 5 3 0 2 9 9-8 3. België 5 2 2 1 8 7-6 4. Schotland 5 0 2 3 2 3-9

Oranje neemt het dinsdagavond om 20:45 uur tegen België op in het Koning Willem II Stadion te Tilburg. Als de ploeg van bondscoach Andries Jonker weet te winnen, komen de Oranje Leeuwinnen op 12 punten met een positief doelsaldo van vijf of hoger.

Engeland neemt het om dezelfde tijd op tegen Schotland. Als de twee Britse landen het op een akkoordje gooien en Schotland verliest moedwillig met grote cijfers van de Engelsen, dan wordt Engeland eerste in de poule en bemachtigen the Three Lionesses het felbegeerde ticket voor de Olympische Spelen.

Het frappante is echter, dat op de Spelen het Engelse elftal uitkomt onder Groot-Brittannië, waar Schotland ook deel van uitmaakt. Het betekent dus dat Schotse speelsters baat hebben bij een ruim verlies dinsdagavond, daar zij dan nog mee kunnen naar de Olympische Spelen van Parijs.

Van Gelder schrijft dan ook op X: “Oranjevrouwen moeten morgenavond eerst zelf van België winnen en zullen dan helaas zien dat Schotland en Engeland het op een akkoordje hebben gegooid om Groot-Brittannië naar de Spelen te krijgen. Belachelijke competitievervalsing.”

Andries Jonker zei in gesprek met De Telegraaf zich geen zorgen te maken over competitievervalsing. "Wedstrijden tussen Engeland en Schotland hebben altijd veel haat en nijd. Het is een erekwestie. Schotten kunnen het niet maken om met 12-1 te verliezen.”

Rachel Corsie, aanvoerster van het Schotse elftal, voelt zich zelfs beledigd door de speculaties over een akkoordje met de Engelsen. “Het is zo respectloos. Het is schandalig om iemands integriteit in twijfel te trekken. Het is een enorme belediging voor ons. Wij zijn gebrand om Engeland te verslaan.”