Jack van Gelder noemt twee namen die meteen moeten vertrekken bij Ajax

Als het aan Jack van Gelder ligt is de grote schoonmaak bij Ajax nog lang niet ten einde. Woensdag maakten de Amsterdammers bekend dat Maurits Hendriks per 1 maart het veld ruimt, maar daarmee is het volgens Van Gelder nog niet gedaan. De voormalig sportverslaggever en presentator wijst nog twee aanstichters aan van de huidige crisis.

Hendriks is de tweede directeur die verantwoordelijk wordt gehouden voor de bestuurlijke en sportieve chaos waarin Ajax verzeild is geraakt. De Chief Sports Officer was een sleutelfiguur in het aanstellen van de inmiddels ontslagen Sven Mislintat. Nadat Julian Ward werd misgelopen, overtuigde Hendriks Edwin van der Sar ervan om de Duitser aan te stellen.

"Ze noemen het met wederzijds goedvinden, dus hij gaat door de voordeur naar buiten", reageert Van Gelder in De Oranjewinter op het vertrek van Hendriks. "Ik heb hem leren kennen in zijn NOC*NSF-tijd. Daar vond ik het een vooruitstrevende en goede bestuurder. Ook een innovator. De keuze van Ajax om hem te nemen was goed geweest als hij in de top terecht was gekomen, maar hij kreeg een bureautje op De Toekomst."

"Het is vanaf het begin een mismatch geweest", gaat Van Gelder verder. "En als het ergens fout gaat binnen een voetbalorganisatie, krijgt altijd degene de schuld die niet uit de voetballerij komt." Presentatrice Hélène Hendriks vindt dat te makkelijk. "Hij is ook verantwoordelijk geweest voor de aanstelling van Mislintat", haakt ze in.

"Dat is een blunder geweest", is Van Gelder het met Hendriks eens. "Maar hij niet alleen. Ook Annette Mosman (lid van de Raad van Commissarissen, red.) zou er onmiddellijk uit moeten. Ook Susan Lenderink, die alles heeft meegetekend. Tuurlijk, Mislintat is een dataman en vooruitstrevend, maar het is gewoon mislukt. Zij moeten er ook allemaal uit. Er moet echt een grote schoonmaak komen."

Over aanstaand algemeen directeur Alex Kroes is Van Gelder ook sceptisch. "Ik denk dat hij Alex Messias gaat heten. De man krijgt zó'n verwachtingspatroon, terwijl hij nog nooit in die functie bij een grote club heeft gefunctioneerd. Dat lijkt me nogal wat. Hij weet wel een beetje hoe het werkt, maar hij heeft nooit in het eerste gespeeld."

Van Gelder vindt het niet slim dat Kroes zich recent in het boek Ajax in crisis kritisch heeft uitgelaten over bepaalde zaken binnen Ajax. "Hij zegt wel wat, maar als ze het niet kunnen bewijzen heeft hij een eerste probleem. Maar laten we hopen dat hij het goed gaat doen. Slechter dan dit kan het niet."

