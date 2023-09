Jack van Gelder maakt Sven Mislintat nu al met de grond gelijk

Zondag, 3 september 2023 om 16:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:20

Jack van Gelder is niet onder de indruk van Ajax. De journalist vraagt zich sterk af waarom de

Amsterdammers deze zomer alle macht hebben gegeven aan Sven Mislintat, de directeur voetbalzaken die uit Duitsland werd gehaald. "De zaakwaarnemers van de nieuwelingen bij Ajax zijn de grote winnaars", schrijft Van Gelder op X tijdens de wedstrijd Fortuna Sittard - Ajax.

Mislintat deed liefst twaalf aankopen en gaf in totaal 108 miljoen euro uit namens Ajax. Tegen Fortuna Sittard is het spel van de Amsterdammers allesbehalve oogstrelend, ziet ook Van Gelder. "Hoe kan een gerenommeerde vereniging en ook nog eens een beursgenoteerd bedrijf alle macht geven aan een td zonder enige reputatie en kennis van het voetbal in Nederland?"

De zaakwaarnemers van de nieuwelingen bij Ajax zijn de grote winnaars. Hoe kan een gerenommeerde vereniging en ook nog eens een beursgenoteerd bedrijf alle macht geven aan een td zonder enige reputatie en kennis van het voetbal in Nederland. — Jack van Gelder (@jackvangelder) September 3, 2023

Een volger van Van Gelder vindt het vroeg voor een oordeel: "Ja laten we na 2,5 speelronden het beleid van Ajax afbranden." Van Gelder reageert daarop: "Misschien wordt het een fantastisch elftal dat een geweldig seizoen gaat spelen maar ik zie nu nog geen enkele speler die mij kan bekoren."