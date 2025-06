Jacht op Malik Tillman geopend: eerste topclub meldt zich bij PSV

Malik Tillman is mede door zijn prestaties van afgelopen seizoen bij PSV en op de Gold Cup met de Verenigde Staten een begeerde speler. De aanvallende middenvelder staat inmiddels op het lijstje van een grote naam uit de Bundesliga.

Volgens Kicker wil Bayer Leverkusen het vertrek van Florian Wirtz naar Liverpool compenseren met het aantrekken van diverse spelers. Tillman speelt een grote rol in de missie van de club van Erik ten Hag, zo klinkt het vanuit Duitsland.

De zoon van een Duitse moeder en Amerikaanse vader was enkele jaren verbonden aan Bayern München, al bleef een definitieve doorbraak uit. Desondanks kent de middenvelder het Duitse voetbal en is men in Leverkusen inmiddels op de hoogte van zijn ontwikkeling bij PSV.

Ten Hag is vooral onder de indruk van de veelzijdigheid van Tillman, die als 6 en als 8 kan fungeren. De PSV'er is in het nationale team van de Verenigde Staten zelfs inzetbaar op de linkerflank.

Volgens Kicker vraagt PSV minstens 30 miljoen euro voor Tillman, die tot medio 2028 vastligt in Eindhoven. Naar verluidt beschikt Bayern München over een terugkoopclausule van 35 miljoen euro voor de speler die vorig jaar voor 12 miljoen euro werd verkocht. Die clausule is wel pas vanaf medio 2026 geldig.

Journalist Florian Plettenberg van Sky Deutschland meldt via X dat Leverkusen inmiddels volop in gesprek is over de komst van Tillman. De nummer twee van afgelopen seizoen is bereid te voldoen aan de ontsnappingsclausule in het doorlopende contract van de Amerikaan, al is niet exact bekend welk bedrag daarmee gemoeid is of dat deze bepaling überhaupt is afgesproken.

Leverkusen is van plan om meer gesprekken in te plannen met PSV en de entourage van Tillman, aldus Plettenberg. De speler zelf focust zich volledig op de Gold Cup, met een ontmoeting met Costa Rica in de kwartfinale in het vooruitzicht.