Ivoorkust schakelt titelhouder Senegal uit; doodschop van Mané op Sangaré

Ivoorkust heeft zich maandagavond weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Afrika Cup. Het West-Afrikaanse land was in eigen land, waar het toernooi plaatsvindt, na strafschoppen te sterk voor Senegal. Eerder op de avond wist ook Kaapverdië zich bij de laatste acht te voegen, door met 1-0 van Mauritanië te winnen.

Senegal – Ivoorkust 1-1 (Ivoorkust wint strafschoppenserie met 4-5)

Ivoorkust, met voormalig PSV'er Ibrahim Sangaré in de basis, kwam al snel op achterstand. Sadio Mané gaf de bal na ruim drie minuten voor vanaf de achterlijn, Habib Diallo nam aan op zijn borst en schoot snoeihard raak: 1-0.

Enkele minuten later kwam Mané goed weg met geel na een harde overtreding op Sangaré. De middenvelder moest het veld per brancard verlaten, maar kon de wedstrijd even later alsnog hervatten.

Vlak voor tijd kreeg Ivoorkust een penalty, na een overtreding van doelman Édouard Mendy op Nicolas Pépé. De scheidsrechter wilde de bal in eerste instantie niet op de stip leggen, maar na inmenging van de videoscheidsrechter werd het alsnog een penalty. Franck Kessié benutte het buitenkansje: 1-1.

In de verlenging die volgde werd er niet gescoord, waarna strafschoppen moesten bepalen wie zich zou plaatsen voor de kwartfinale. De enige speler die miste in de penaltyserie was Moussa Niakhaté, verdediger van Senegal. Daardoor is de titelhouder uitgeschakeld.

DIAAALLOOOO ????

De spits schiet al vroeg in de wedstrijd de bal kiezelhard in het dak van het doel.. ??#ZiggoSport #SENCIV #AFCON2023 pic.twitter.com/uHNp8LZTuU — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 29, 2024

Mané, wat doe je?! ??

De sterspeler komt héél goed weg met geel na deze veel te harde charge op Sangaré ??



De oud-PSV'er gaat per brancard van het veld, maar komt even later toch weer terug het veld in! ??#ZiggoSport #SENCIV #AFCON2023 pic.twitter.com/p7j2LNsgYR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 29, 2024

Kaapverdië - Mauritanië 1-0

Bij Kaapverdië stonden Jamiro Monteiro en Deroy Duarte, allebei geboren in Rotterdam, in de basis. Bovendien zat er met Garry Mendes Rodrigues nog een geboren Nederlander op de bank. Laros Duarte ontbrak in de selectie.

Het enige doelpunt viel vlak voor tijd. Doelman Babacar Niasse maakte een overtreding op invaller Gilson Tavares, waarna de bal op de stip ging. Ryan Mendes faalde niet vanaf elf meter en schoot Kaapverdië zo naar de kwartfinales, waarin de winnaar van Marokko - Zuid-Afrika de tegenstander zal zijn.

Daar is 'ie dan! ??????

Het mocht even duren, maar vanaf 11 meter schiet Ryan Mendes ?????????????????? raak ?? De kwartfinale lijkt nu heel dichtbij voor Kaapverdië..#ZiggoSport #CPVMTN #AFCON2023 pic.twitter.com/qEwT4Qlams — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 29, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties