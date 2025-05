Ivar van Dinteren laat Jong FC Utrecht achter zich voor klus in de Eredivisie

Ivar van Dinteren keert terug bij FC Twente, zo maakt de club uit Enschede bekend via de officiële kanalen. De 46-jarige trainer van Jong FC Utrecht, die over een aflopend contract beschikt in de Domstad, is komend seizoen de rechterhand van Joseph Oosting. Peter Uneken heeft zijn contract bij de Tukkers bovendien met een jaar verlengd.

Van Dinteren is geen onbekende voor FC Twente. De in Bussum geboren oefenmeester was tussen 2020 en 2023 namelijk ook al als assistent-trainer onderdeel van de technische staf. Van Dinteren was toen de rechterhand van Ron Jans.

De trainer vertrok in de zomer van 2023 naar FC Utrecht, waar hij de leiding kreeg over het beloftenelftal, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Van Dinteren stond 76 wedstrijden aan het roer bij Jong FC Utrecht.

Liefst 45 wedstrijden gingen verloren. Van de overige duels eindigden er 22 in een gelijkspel. Van Dinteren won negen keer met zijn elftal.

Van Dinteren is bij FC Twente de opvolger van Sander Duits, die hoofdtrainer wordt bij RKC Waalwijk. “We zijn blij dat Ivar terugkeert bij FC Twente, waar hij drie seizoenen een goede rol heeft vervuld als assistent”, aldus Jan Streuer.

“Hij kent onze visie en de manier van werken en zal een goede aanvulling zijn op onze staf. Daarnaast is het mooi dat Peter Uneken zijn verbintenis heeft verlengd.”

Tot wanneer Van Dinteren heeft getekend bij FC Twente wordt niet bekendgemaakt.