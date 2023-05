Ivan Toney krijgt megaschorsing opgelegd voor het overtreden van gokregels

Woensdag, 17 mei 2023 om 18:27 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:08

Ivan Toney is door de Engelse voetbalbond per direct voor acht maanden geschorst. De spits van Brentford schond de gokregels van de FA en heeft woensdag zijn schorsing te horen gekregen. Naast zijn schorsing moet Toney 50.000 pond betalen, omgerekend zo'n 56.700 euro. Ook mag de spits zich gedurende zijn schorsing niet bezighouden met voetbalgerelateerde activiteiten. Wel mag hij na vier maanden weer meetrainen.

De 27-jarige aanvaller mag zodoende tot 17 januari 2024 geen wedstrijden meer spelen. Toney heeft toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan 232 overtredingen, die hebben geleid tot zijn straf. Toney werd 262 aanklachten ten laste gelegd voor het overtreden van de gokregels tussen 25 februari 2017 en 23 januari 2021. De FA heeft dertig van die aanklachten ingetrokken, maar Toney heeft schuld bekend bij de overige 232 aanklachten.

De straf is bepaald door een onafhankelijke commissie, die tot zijn besluit kwam na een verhoor met Toney. Hij mag vanaf 17 september 2023 wel weer meetrainen bij zijn club Brentford. De club heeft op zijn website kort gereageerd op de schorsing. "Brentford FC wacht momenteel de publicatie af van de geschreven redenen van de onafhankelijke commissie. Wij zullen die beoordelen voordat we onze beraden over de volgende stappen."

Toney kent dit seizoen op sportief vlak een onvergetelijk seizoen. De Engelsman met Jamaicaanse roots scoorde liefst 20 treffers in 33 Premier League-wedstrijden. Mede dankzij zijn treffers staat Brentford negende en maakt het nog altijd een kleine kans op Europees voetbal. Toney werd in maart beloond met zijn eerste oproep voor het Engelse nationale team. Bondscoach Gareth Southgate liet hem tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oekraïne op 26 maart vlak voor tijd debuteren.