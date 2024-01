Ivan Toney is terug van gokschorsing en maakt al na 19 minuten bijzondere goal

Ivan Toney heeft zaterdag zijn rentree gemaakt bij Brentford. De Engelse spits werd acht maanden geschorst vanwege het overtreden van de gokregels in de Premier League en keerde tegen Nottingham Forest succesvol terug. Toney had minder dan negentien minuten nodig om uit een vrije trap te scoren. Brentford won de wedstrijd uiteindelijk met 3-2.

Toney werd de afgelopen maanden node gemist bij Brentford. The Bees zijn bezig aan een uiterst moeizaam seizoen en hadden de laatste vijf competitiewedstrijden voorafgaand aan het treffen met Forest verloren. Waar Brentford in voorgaande seizoenen de middenmoot beklom, dreigt dit seizoen degradatie.

Brentford kwam al in de derde minuut op achterstand door een doelpunt van Forest-middenvelder Danilo. In de negentiende minuut volgde een vrije trap voor de thuisploeg op de rand van het strafschopgebied. Toney zag de muur niet goed opgesteld staan en krulde de bal er verrassend omheen. Doelman Matt Turner was daardoor kansloos.

Door de zege maakt Brentford een sprong op de ranglijst. De ploeg van Thomas Frank klimt van de zestiende naar de veertiende plek. Forest zakt juist van de vijftiende naar de zestiende plek.

