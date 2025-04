Ivan Rakitic biedt zich aan bij voormalig werkgever: ‘Ze hebben mijn nummer’

Ivan Rakitic kijkt met pijn in het hart naar de huidige situatie van Sevilla. De Kroaat laat bij Radio Marca weten terug te willen keren bij de Spanjaarden. De rol maakt voor Rakitic niet uit.

Sevilla staat momenteel op de vijftiende plaats in LaLiga, slechts vijf punten boven de degradatiestreep. Ook in de voorgaande twee seizoenen stelde Sevilla teleur, met respectievelijk een veertiende en twaalfde plek als resultaat.

Van 2010 tot 2014 droeg Rakitic het shirt van Sevilla. Na een succesvolle periode bij Barcelona keerde hij in 2020 terug in Andalusië, waar hij anderhalf jaar geleden opnieuw vertrok. Na een kort verblijf bij Al-Shabab speelt hij inmiddels voor Hajduk Split in zijn geboorteland.

Rakitic draagt Sevilla nog steeds een warm hart toe en hoopt ooit, in wat voor rol dan ook, terug te keren. “Ik ben een Sevilla-fan en mijn hart ligt bij die club. Ik hoop dat ik er kan terugkeren, iedereen daar heeft mijn nummer”, sprak de Kroaat.

“Ik heb ook geen tien jaar meer te voetballen. Iedereen weet hoeveel ik van deze club houd. In welke rol dan ook, ik ben altijd bereid om terug te keren als dat nodig is. Ik sta altijd klaar voor Sevilla. Hopelijk belt de president mij ooit, dan zal ik er klaar voor zijn”, geeft Rakitic aan.

Rakitic hoopt dat Sevilla niet verder in degradatienood komt. “Ik denk dat elk punt nu belangrijk is. Ik hoop dat ze het tij kunnen keren. Er is veel veranderd, er zijn veel jonge spelers. Het is niet makkelijk, want ze zijn zelf opgeleid en voelen die druk. Ik wil ze al mijn liefde en steun geven.”