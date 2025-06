Ivan Perisic wil contract bij PSV nog niet verlengen omdat hij wacht op één club

Ivan Perisic kan zijn aflopende contract bij PSV met twee seizoenen verlengen, zo vertelt Fabrizio Romano donderdagavond op zijn YouTube-kanaal. De 36-jarige Kroaat wil echter wachten totdat FC Barcelona concreet voor hem wordt. Als de Spanjaarden voor een ander gaan, zet hij zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis in Eindhoven.

Hansi Flick is lovend over Perisic en bewondert zijn kwaliteiten, leiderschap en rendement. De PSV’er wordt momenteel intern bij Barça besproken.

Van een akkoord met Perisic is nog geen sprake, benadrukt Romano. De komst van de rechtspoot is momenteel ook geen prioriteit.

Perisic heeft met de Eindhovenaren wel al een akkoord bereikt. De PSV’er wil alleen wachten op Barcelona. “Als hij het gevoel heeft dat Barça voor een ander gaat, tekent hij het contract bij PSV”, aldus de journalist.

Flick kent Perisic nog van hun gezamenlijke periode bij Bayern München. Absoluut hoogtepunt van de samenwerking was het veroveren van de Champions League in 2020. De Duitse trainer weet dat de PSV’er nog steeds topfit is en altijd het teambelang voorop zet.

Perisic, met zestien goals en elf assists in 35 duels voor PSV, werd onlangs ook in verband gebracht met Olympique Marseille. Hij zag een overgang richting Frankrijk echter niet zitten.