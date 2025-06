Ivan Perisic tekent ‘miljoenencontract’ bij PSV en blijft nóg twee jaar

Ivan Perisic is akkoord gegaan met een langer verblijf bij PSV, zo schrijft Fabrizio Romano op X en bevestigt Rik Elfrink. De Kroaat heeft donderdagmiddag in restaurant Hout in Eindhoven zijn jawoord gegeven.

De Kroatische buitenspeler gaat zijn contract met twee seizoenen verlengen. PSV werkt momenteel het contract uit en Perisic zal spoedig zijn handtekening gaan zetten. Donderdag zijn de laatste plooien gladgestreken.

FC Barcelona deed in de afgelopen periode navraag bij het management van Perisic. De Spaanse landskampioen heeft echter besloten zich volledig te focussen op Nico Williams (Athletic Club).

Alleen een aanbieding van een Spaanse topclub zou volgens Elfrink voor Perisic een reden zijn geweest om te vertrekken, maar die optie is dus nooit concreet geworden.

De Kroatisch international heeft een ‘miljoenencontract’ gekregen. De laatste details zijn donderdagmiddag besproken en PSV heeft de garantie gekregen dat Perisic deze zomer niet meer vertrekt.

In zijn eerste seizoen bij PSV was Perisic van grote waarde. In 35 officiële duels was hij goed voor 16 doelpunten en 11 assists.

Perisic is ook nog altijd international van het Kroatische elftal. De routinier met 144 caps wil volgend jaar actief zijn op het WK.