Ivan Perisic maakt grote indruk op teamgenoot bij PSV: 'Wat een rolmodel is hij'

Ivan Perisic laat in zijn eerste seizoen bij PSV zien nog altijd niet versleten te zijn. De 36-jarige vleugelspeler is één van belangrijkere spelers in het elftal van Peter Bosz en heeft indruk gemaakt op Esmir Bajraktarevic, die de Kroaat in gesprek met het Eindhovens Dagblad een 'rolmodel' noemt.

Perisic kwam na de zomerse transferdeadline binnen bij PSV en heeft zich ontpopt tot onbetwiste basisspeler en sterkhouder in het Philips Stadion. Met tien goals en negen assists over alle competities laat hij zien van grote waarde te zijn. Met name in het tweeluik tegen Juventus stond er geen maat op de 142-voudig international.

Bajraktarevic (20) is zestien jaar jonger dan Perisic en merkt veel te hebben aan de ervaring van laatstgenoemde. "Ik moet gewoon nog heel veel leren en er zijn veel spelers waar ik daadwerkelijk van kán leren”, opent de afgelopen winter van New England Revolution overgekomen Bosniër.

"Bijvoorbeeld Ivan Perisic. Wij spreken dezelfde taal en hij vertelt elke dag wat ik beter zou kunnen doen. Ik vind hem een geweldig rolmodel.” Perisic kwam in zijn loopbaan uit voor bijvoorbeeld Inter, Tottenham Hotspur en Bayern München en won onder meer de Champions League met de Zuid-Duitsers.

Bajraktarevic staat aan het begin van zijn carrière en moet nog zien door te breken bij PSV. De in de Verenigde Staten geboren Bosnisch international kwam mede door blessureleed tot op heden tot 25 speelminuten in PSV 1, verdeeld over 4 optredens.

Namens Jong PSV speelde hij tot dusverre zeven keer. Afgelopen maandag liet hij zijn eerste treffer noteren in Eindhovense dienst. In de wedstrijd tegen MVV Maastricht (3-2 zege) schoot hij tien minuten voor tijd de 2-1 binnen. "Ik was er heel blij mee en heb me er steeds aan vastgehouden dat ik tijd nodig had om hier te acclimatiseren", laat hij weten.

"Ik hou heel erg van het tactische spel bij PSV en de techniek waarover spelers beschikken. Die is veel beter dan waar ik vandaan kom. Het is snel spel, met een of twee keer raken. Zo wil ik altijd spelen.”

Namens het nationale team van Bosnië speelde hij voorlopig zes interlands, waarvan één tegen het Nederlands elftal. Getwijfeld tussen een keuze tussen Bosnië en de VS heeft hij nooit. "Mijn ouders komen er vandaan. Mijn naam is Esmir Bajraktarevic. Ik speel voor Bosnië. Punt", aldus Bajraktarevic.