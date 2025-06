Ivan Perisic ondertekent nieuw contract bij PSV, ondanks interesse uit Bundesliga op laatste moment

Ivan Perisic heeft zijn contract bij PSV verlengd, zo laat de club uit Eindhoven vrijdagavond weten op de eigen kanalen. De 36-jarige Kroaat had een contract dat deze zomer zou aflopen, maar heeft nu bijgetekend tot medio 2027.

De laatste weken waren er een hoop geruchten rondom Perisic en PSV. De 144-voudig Kroatisch international zou ook in de belangstelling hebben gestaan van Olympique Marseille en FC Barcelona. De Spaanse club zou echter momenteel alle pijlen richten op Nico Williams.

Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, meldde onlangs dat alleen een aanbieding van een Spaanse topclub Perisic kon laten twijfelen. Door het afhaken van Barcelona was er voor de Kroaat dan ook geen andere optie die hij serieus heeft overwogen.

Toch deed Bayer Leverkusen vrijdag volgens het Eindhovens Dagblad nog een poging om Perisic over te nemen. Tevergeefs: de Kroaat heeft de club van trainer Erik ten Hag volgens de krant 'vriendelijk bedankt voor de interesse'.

"Dit is een prachtige dag; voor mij, mijn familie en andere dierbaren", vertelt Perisic onder meer op de website van PSV. “We hadden het hier afgelopen seizoen enorm naar ons zin. Het was natuurlijk een pittig jaar, met voor mij persoonlijk heel wat goals en assists. Maar het winnen van de landstitel was uiteindelijk het absolute hoogtepunt voor ons allemaal. Ook onze fans waren geweldig, daar wil ik hen voor bedanken. Maar net zoals van de spelers verwacht ik ook van onze supporters dat zij komend seizoen wéér een stap vooruit zetten met z'n allen."

Bij PSV zal Perisic een van de grootverdieners worden met zijn nieuwe contract. Ook heeft PSV tijdens de onderhandelingen de garantie gekregen dat hij deze zomer niet zal vertrekken.

Perisic sloot op 18 september 2024 aan bij PSV nadat hij was vertrokken bij Hajduk Split. Sindsdien speelde hij 39 wedstrijden voor de club uit Eindhoven en maakte hij 16 doelpunten en gaf hij 11 assists.

Voor technisch directeur Earnest Stewart zal de zomer een drukke periode worden. Er is een hoop interesse in sommige spelers van PSV. Zo is Noa Lang bezig met een transfer naar Napoli en Malik Tillman met een overstap naar het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag.

3 augustus begint PSV officieel aan het nieuwe seizoen. Om 18:00 uur spelen de Eindhovenaren in het Philips Stadion tegen Go Ahead Eagles voor de Johan Cruijff Schaal.