Ivan Perisic andermaal trefzeker voor Kroatië, dat met grote cijfers wint van Tsjechië

Kroatië heeft maandag ten koste van Tsjechië een zeer overtuigende zege geboekt in de WK-kwalificatie. Ivan Perisic scoorde eenmaal, terwijl ook Andrej Kramaric en Luka Modric uitblonken voor de thuisploeg: 5-1. Kroatië staat nu op 6 punten uit 2 duels, achter koploper Tsjechië (9 uit 4).

Bij Kroatië waren er basisplaatsen voor zowel Ajacied Josip Sutalo als PSV'er Perisic, terwijl ook de spoedig naar AC Milan vertrekkende sterspeler Modric startte. Aan de kant van de Tsjechen waren er basisplaatsen voor ex-FC Twente-spelers Michal Sadílek en Václav Cerný.

De Kroaten begonnen aanvallend en leken al snel de openingstreffer te maken, ware het niet dat er een streep ging door de goal van Josko Gvardiol. De verdediger van Manchester City bleef nipt buitenspel te hebben gestaan.

Halverwege de eerste helft was Gvardiol andermaal dicht bij een treffer, maar Matej Kovár had uitstekende redding in huis. De doelman van Bayer Leverkusen redde vlak voor rust opnieuw fraai, ditmaal op een poging van Ante Budimir.

Op slag van rust was het dan alsnog raak voor het Balkanland. De immer dreigende Gvardiol werd met een hoge voorzet bereikt bij de tweede paal en besloot ditmaal af te leggen. Een uitstekende keuze, want Kramaric rondde af: 1-0.

Een klein kwartier na rust kwamen de Tsjechen plots op gelijk hoogte. Uit een hoekschop kopte Ladislav Krejci door tot bij Tomás Soucek, die bij de tweede paal zomaar mocht binnenkoppen: 1-1.

Lang konden de bezoekers niet genieten van de gelijke stand. Na een handsbal ging de bal op de stip en uiteraard ging Modric achter de bal staan. De 39-jarige, enkelvoudig winnaar van de Ballon d'Or schoot met veel flair raak: 2-1.

Niet veel later gooide PSV-ster Perisic het duel in het slot. De routinier nam aan met rechts, maakte wat ruimte voor zichzelf vrij en schoof met een lage knal raak: 3-1.

Kroatië kon er plotseling geen genoeg van krijgen en kreeg na een volgende Tsjechische handbal een nieuwe strafschop. Modric liet de bal aan Budimir, die koeltjes binnenschoof.

Niet veel later liet Modric weer zijn klasse zien. De middenvelder dribbelde parallel aan de zestienmeterlijn, waarna hij Kramaric wegstak met een heerlijk steekpassje. De spits deed wat hij moest doen en maakte met binnenkant rechts zijn tweede van de avond: 5-1.