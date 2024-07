Ittihad Club dicht bij komst van Fransman die ruim 70 miljoen euro moet kosten

Ittihad Club nadert akkoord met Aston Villa over Moussa Diaby; Engelsen willen ruim 70 miljoen euro

Het ziet er steeds sterker naar uit dat Moussa Diaby vanaf komend seizoen voor Ittihad Club zal spelen. De onderhandelingen tussen de Saudi's, Diaby en zijn entourage en Aston Villa, waar de Fransman nog tot medio 2028 vastligt, verlopen voorspoedig. Dit meldt Fabrizio Romano.

L'Équipe bracht dinsdag al het nieuws dat Ittihad Club een openingsbod van liefst 55 miljoen euro heeft neergelegd bij Villa. Diaby is een belangrijke speler onder manager Unai Emery, maar is niet altijd zeker van een basisplaats onder de Spanjaard. Diaby stond vorig seizoen in 25 van de 38 Premier League-wedstrijden aan de aftrap.

De verwachting is dat het bedrag beduidend hoger gaat uitvallen dan het geboden bedrag van omgerekend 55 miljoen euro. Zeker omdat Villa ruim 71 miljoen wil toucheren en eigenlijk een bedrag van ruim 80 miljoen euro in gedachten heeft.

Journalist Ben Jacobs schrijft daarover dat Ittihad de verlangde transfersom te gortig vindt. Ittihad heeft zijn bod wel verhoogd naar een bedrag dat dichter in de buurt van de vraagprijs van de Engelsen komt en de verwachting is dan ook dat de clubs tot een akkoord zullen komen. Diaby kan een jaarsalaris van vijftien miljoen euro tegemoetzien.

Emery ziet nog wel degelijk toekomst voor Diaby in Birmingham en wil hem dan ook het liefst behouden. De manager beseft echter dat Villa eerder dit seizoen al te maken kreeg met de 'Profitability and Sustainability Regulations' (PSR). De PSR schrijft voor dat Premier League-clubs per drie jaar niet meer dan omgerekend ongeveer 125 miljoen euro verlies mogen maken.

Als Ittihad Club een bod doet dat simpelweg te goed is om te weigeren, zal het van een transfer komen. Met dat geld zouden Villa en Emery zich deze zomer zonder serieuze restricties vrijer kunnen bewegen op de transfermarkt.

Bij Ittihad Club werd Laurent Blanc onlangs aangesteld als nieuwe trainer. Blanc haalde de geboren Fransman Houssem Aouar, die zijn interlands speelt voor Algerije, al naar de club en wil nu dus ook Diaby naar de club halen. Met N'Golo Kanté en Karim Benzema staan daar al enkele (Franse) sterren onder contract.

