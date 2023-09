Italië verslikt zich bij debuut Luciano Spalletti wéér in Noord-Macedonië

Zaterdag, 9 september 2023 om 22:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:48

Italië heeft duur puntenverlies geleden in zijn EK-kwalificatiecampagne. De ploeg van bondscoach Luciano Spalletti, die voor het eerst voor de groep stond na het opstappen van Roberto Mancini, speelde met 1-1 gelijk bij Noord-Macedonië. Ciro Immobile opende vlak na rust de score door een rebound binnen te koppen, maar dat bleek niet genoeg. Enis Bardhi bepaalde de eindstand door een vrije trap schitterend raak te schieten. Door de remise heeft la Squadra Azzurra vier punten uit drie wedstrijden behaald. Daarmee staat het derde, achter nummer twee Oekraïne, dat zeven punten verzamelde uit vier duels. Engeland leidt de dans in Groep C met dertien punten.

Spalletti posteerde Gianluigi Donnarumma onder de lat. De doelman van Paris Saint-Germain zag een viermansdefensie voor zich staan, bestaande uit Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni en Federico Dimarco. Bryan Cristante werd op het middenveld geflankeerd door Nicolò Barella en Sandro Tonali. Vleugelspelers Matteo Politano en Mattia Zaccagni stonden naast spits Immobile. Aan de kant van Noord-Macedonië stonden bekende namen als Ezgjan Alioski, Bardhi en Napoli-winger Eljif Elmas aan de aftrap. Uitgerekend Noord-Macedonië schakelde Italië uit in de play-offs voor het WK 2022.

Barella deelde de eerste serieuze waarschuwing uit. De middenvelder deed de bal in het net belanden, maar bleek buitenspel te hebben gestaan. Tonali was de volgende die bijna tot scoren kwam. Op aangeven van Dimarco zag de sterspeler van Newcastle United zijn inzet gekeerd worden door centrale verdediger Visar Musliu. Nadat ook de derde middenvelder, Cristante, een kans miste door naast te koppen, werd de thuisploeg gevaarlijk. Bojan Miovski probeerde het met een duikkopbal, die naast ging. Italië was de dominante partij en kwam andermaal dicht bij de voorsprong. Weer kreeg Tonali een kans, dit keer schoot hij tegen de paal. Ook Cristante kreeg zijn tweede kans van de wedstrijd. De controleur van AS Roma zag zijn volley gekeerd worden door goalie Stole Dimitrievski.

Immobile ???????????? ???? ?????? ?? De italianen hebben het moeilijk tegen Noord-Macedonië, maar hier is dan toch de voorsprong ??#ZiggoSport #EURO2024 #MKDITA pic.twitter.com/vEJ6d2ajEy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 9, 2023

Italië had na rust iets meer dan een minuut nodig om tot scoren te komen. Barella zag zijn uithaal tegen de lat belanden, waarna Immobile de rebound binnenkopte: 0-1. Na de treffer kwam het tempo bij Italië een stuk lager te liggen. De Zuid-Europeanen leken de voorsprong te willen verdedigen in plaats van uit te breiden en kwamen goed weg toen een schot van Elmas rakelings naast ging. Italië kwam amper meer aan aanvallen toe, terwijl het geloof bij Noord-Macedonië nooit verdween. Tien minuten voor tijd kreeg de thuisploeg een vrije trap op een meter of achttien van het doel. Bardhi ging achter de bal staan en schoot schitterend raak: 1-1. Italië trok daarna weer vol ten aanval, maar een tweede treffer zat er niet meer in.