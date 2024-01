Italië rouwt om overlijden topscorer aller tijden Luigi Riva (79)

Luigi Riva is maandag overleden. De legendarische spits speelde in de jaren zestig en zeventig voor Legnano en Cagliari en geldt nog altijd als de topscorer aller tijden van de Italiaanse nationale ploeg. Riva is 79 jaar geworden.

Riva was een linksbenige centrumspits die vanaf de begin jaren zestig tot halverwege de jaren zeventig op eigen bodem acteerde. Hij begon zijn loopbaan bij Legnano, om na één seizoen de overstap te maken naar Cagliari.

Bij laatstgenoemde club maakte hij faam in de Serie A. Riva was 156 keer trefzeker in 289 op het hoogste niveau in Italië. Drie keer werd hij topscorer van het jaar: in 1967, 1969 en 1970. In 1970 werd hij tevens landskampioen met Cagliari.

Riva kreeg de bijnaam Rombo di Tuono (vertaald: De Bliksemschicht) vanwege zijn snoeiharde schot met links. Na 164 doelpunten in 315 wedstrijden in het shirt van Cagliari hield de Italiaanse doelpuntenmachine het in 1976 voor gezien.

Als international won Riva het EK van 1968 met Italië en werd hij vicewereldkampioen in 1970 in Mexico. Met 35 doelpunten uit 42 interlands geldt hij nog altijd als topscorer aller tijden bij de nationale ploeg.

Ook na zijn actieve loopbaan bleef Riva zich inzetten voor het voetbal in Italië. Zo was hij van 1988 tot 2013 teammanager bij het nationale elftal, waarmee hij in 2006 wereldkampioen werd in Duitsland.

Door zijn verdiensten werd de voormalig spits in 2011 opgenomen in de 'Hall of Fame' van het Italiaanse voetbal. Riva overleed maandag aan een hartstilstand na een dag eerder te zijn opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen.

Topscorers aller tijden Italië:

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

2. Giuseppe Meazza (33 goals)3. Silvio Piola (30 goals)4. Roberto Baggio (27 goals)5. Alessandro Del Piero (27 goals)