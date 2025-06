Italië neemt met broodnodige zege afscheid van Luciano Spalletti

Italië heeft zich maandag enigszins hersteld van de 3-0 nederlaag tegen Noorwegen. In het laatste duel van Luciano Spalletti wonnen de Azzurri weinig overtuigend van Moldavië: 2-0. Giacomo Raspadori en Andrea Cambiaso bezorgden Spalletti een mooi afscheidscadeau en Italië haar eerste punten in de WK-kwalificatiegroep. Noorwegen, de leider in Groep I, is nog altijd foutloos na de 0-1 zege op Estland.

De wedstrijd stond vooraf grotendeels in het teken van Spalletti. De Italiaanse voetbalbond besloot na de 3-0 nederlaag tegen Noorwegen afscheid te nemen van de bondscoach, maar mocht wel blijven zitten voor het must win-duel met Moldavië. Claudio Ranieri wordt waarschijnlijk zijn opvolger.

Aan de kant van Moldavië was er een basisplaats voor sc Heerenveen-spits Ion Nicolaescu, die de bezoekers snel op voorsprong dacht te zetten. De goaltjesdief bleek echter nipt buitenspel te hebben gestaan, en dus kwam Italië met de schrik vrij. Met een kopbal op de bovenkant van de lat kon ook Italië zijn eerste serieuze kans noteren.

Moldavië bleef regelmatig gevaarlijk op de counter, terwijl Italië bar weinig wist te creëren. Na ruim een half uur waren daar plotseling Federico Dimarco en Mateo Retegui, die respectievelijk op de doelman en naast schoten.

Die momenten boden Italië wat vertrouwen en vlak voor rust wist het dat uit te betalen in een doelpunt. Doelman Cristian Avram kon slechts half wegboksen, waardoor Raspadori de gelegenheid kreeg binnen rossen: 1-0.

Vlak na rust maakten de Italianen ook hun tweede treffer van de avond. Een voorzet vanaf rechts werd met fraai met de hak verlengd door Davide Frattesi en Cambiaso rondde met een knal met rechts hard af: 2-0.

In de tweede helft bleven de kansen vrij beperkt, maar dat maakte voor Italië niet uit. Moldavië wist geen stunt te realiseren en dus heeft de wereldkampioen van 2006 zijn eerste, broodnodige punten binnen.