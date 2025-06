Italië krijgt duidelijke nee te horen van gedroomde opvolger ontslagen Spalletti

Claudio Ranieri wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië, zo melden meerdere Italiaanse bronnen en transferexpert Fabrizio Romano. De 73-jarige oefenmeester was afgelopen seizoen trainer van AS Roma en gaat in het nieuwe seizoen door bij de Romeinen als adviseur.

Ranieri stapte in november 2024 in bij AS Roma als vervanger van Ivan Juric. In zijn derde termijn als trainer wist de Italiaan la Lupa naar de vijfde plaats in de Serie A te loodsen. In de Europa League haalde Roma de achtste finale en werd het uitgeschakeld door Athletic Club.

Vrijdag kende Italië een ware afstraffing in Oslo. Voor de WK-kwalificatie nam de ploeg van toenmalig bondscoach Luciano Spalletti het op tegen het Noorwegen van onder anderen Erling Haaland en Alexander Sørloth. Voor rust stond het al 3-0 voor de thuisploeg, wat vervolgens ook de einduitslag werd.

De Italiaanse voetbalbond besloot na de nederlaag tegen Noorwegen afscheid te nemen van de bondscoach, maar wel mocht hij blijven zitten voor het must win-duel met Moldavië. Deze werd dan ook met 2-0 gewonnen.

In de Italiaanse media werd al snel Ranieri genoemd als gedroomde opvolger. De in Rome geboren trainer liet echter in een interview met ANSA weten geen interesse te hebben. “Ik dank de Italiaanse bond voor de kans en vind het een grote eer.”

“Ik heb erover nagedacht, maar kwam tot de conclusie dat ik me volledig ter beschikking wil stellen voor mijn nieuwe rol bij Roma”, voegt Ranieri toe. “De Friedkins (eigenaren van AS Roma, red.) hebben me alle vrijheid gegeven voor de keuze, maar uiteindelijk is de beslissing aan mij.”

Ranieri heeft een lange loopbaan gehad als trainer die begon in 1986. Sindsdien won de Italiaan meerdere prijzen bij verschillende clubs. Zijn meest memorabele prestatie was bij Leicester City. Tijdens het seizoen 2015/16 verraste hij vriend en vijand door voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland te worden met the Foxes.