Italië gebruikt Malta als speelbal en neemt tweede plaats over van Oekraïne

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 22:39 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:02

Italië heeft zich zaterdagavond zeker niet volledig hoeven inspannen om Malta te verslaan. In het gigantische Stadio San Nicola in Bari wonnen de manschappen van bondscoach Luciano Spalletti met 4-0. Gevierde mannen waren Giacomo Bonaventura, Domenico Berardi (tweemaal) en Davide Frattesi. Dankzij de zege nemen gli Azzurri de tweede plaats in Groep C weer over van Oekraïne, dat eerder op de avond met 2-0 won van Noord-Macedonië. Koploper Engeland (vijf duels) heeft nog drie punten meer dan Italië (vijf) en Oekraïne (zes).

Spalletti koos voor Gianluigi Donnarumma onder de lat. De verdediging bestond uit Matteo Darmian, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni en Federico Dimarco. Nicolò Barella, Manuel Locatelli en Bonaventura vormden het middenveld, achter aanvaller Berardi, Giacomo Raspadori en Moise Kean.

Italië was zoals verwacht vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij. Al binnen vijf minuten was het bijna raak voor de manschappen van Spalletti. Een voorzet van Raspadori belandde bij Mancini, die al vallend via een kopbal de lat trof. Echt overtuigen deed La Squadra Azzurra echter niet.

Het tempo lag niet al te hoog en Malta mocht soms zelf aan counteren denken. Verder dan een paar ongevaarlijke standaardsituaties kwam het echter niet. Italië begon wat meer aan te zetten en halverwege de tweede helft werd het daarvoor beloond. Een aanval leek in eerste instantie op niets uit te lopen, totdat Bonaventura de bal met een klein gelukje voor zijn voeten kreeg. Zijn uithaal met rechts vloog zeer fraai de bovenhoek in: 1-0.

Hoogtepunten bleven ook na de openingstreffer schaars. Malta-goalie Henry Bonello kreeg de lachers op zijn hand door à la Frenkie de Jong meermaals om zijn as te draaien in een poging van een Italiaanse aanvaller af te komen. Op slag van rust wist Italië toch nog de voorsprong te verdubbelen. Barella speelde Berardi aan op de rand van de zestien. De sterspeler van Sassuolo legde de bal klaar voor zijn linker en de plaatste de bal met binnenkant links én de binnenkant van de paal in het doel: 2-0.

Italië kwam met aanvallende intenties uit de kleedkamer, al kwam het schot van Dimarco uit een ingestudeerde vrije trap niet in de buurt van het Maltese doel. De ruim 56.000 toeschouwers in Bari zagen dat Italië geen kind had aan Malta, dat bij vlagen als speelbal werd gebruikt. Na iets meer dan een uur spelen was de derde treffer daar. Raspadori gaf voor op Kean, die bijna volledig over de bal heen maaide. Hij toucheerde de bal wel een klein beetje, waardoor die perfect voor de voeten van Berardi belandde. De aanvaller maakte zijn tweede van de avond middels een hard schot in de korte hoek: 3-0.

Het restant van de tweede helft was bepaald niet om over naar huis te schrijven. Een individueel hoogtepuntje daargelaten viel er weinig meer te beleven in Bari. Riccardo Orsolini probeerde het nog wel met een schot, dat over het doel vloog. Spalletti wisselde veelvuldig en kwam zag Raspadori nog dicht bij de 3-0 komen. De poging van de aanvaller van Napoli zat echter tussen een voorzet en een schot in: kans verkeken. In blessuretijd lukte het de Italianen alsnog om de vierde treffer binnen te prikken. Frattesi vond de korte hoek na een geplaatst schot met links: 4-0.

Stand Groep C:

1. Engeland 5 - 13

2. Italië 5 - 10

3. Oekraïne 6 - 10

4. Noord-Macedonië 6 - 7

5. Malta 6 - 0