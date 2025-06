Italië compleet overdonderd: Noorwegen deelt mokerslagen uit voor rust

Noorwegen laat voor rust geen spaan heel van Italië. De koploper uit groep I van de WK-kwalificatie staat bij rust met 3-0 voor tegen de Italianen dankzij doelpunten van Alexander Sørloth, Antonio Nusa en Erling Haaland.

Italië domineerde in de beginfase van de eerste helft het balbezit, maar zag Noorwegen uit de counter toeslaan. Nusa zette Sørloth met een fenomenale steekpass vrij voor het goal van Gianluigi Donnarumma en zag de spits van Atlético Madrid toeslaan: 1-0.

Noorwegen hield de stellingen gesloten en sloeg vanuit de counter na ruim een half uur opnieuw gevaarlijk toe. Een verre uittrap van doelman Ørjan Nyland werd knap uit de lucht gecontroleerd door voormalig sc Heerenveen-speler Morten Thorsby.

De middenvelder wist Nusa te bereiken, die het vervolgens op zijn heupen kreeg. De dribbelaar snelde langs twee Italiaanse verdedigers en streepte de bal onhoudbaar in de korte hoek: 2-0.

Op slag van rust werd de schade nog erger voor het elftal van Luciano Spalletti. Martin Ødegaard beloonde de loopactie van Haaland met een mooie steekpass. De spits van Manchester City bleef kalm en omspeelde Donnarumma om te tekenen voor de 3-0.

Vlak daarna dwong Sørloth Donnarumma tot een katachtige redding met een verrassend schot in de korte hoek.

Bij een overwinning doet Noorwegen goede zaken in de poule. De Noren gaan dan met negen punten uit drie duels aan kop. Voor Italië is het pas het eerste duel in de WK-kwalificatie.