Italiaanse wereldkampioen doet schokkende onthulling: ‘Ze vragen mij hoe ik nog kan lopen’

Gianluca Zambrotta won in zijn carrière verschillende prijzen. De wereldkampioen van 2006 is na zijn loopbaan niet stil blijven zitten, hoewel de dokters zich afvragen hoe dat kan. Zambrotta onthult in de Italiaanse podcast The BSMT dat hij met een medisch probleem kampt.

De 48-jarige Zambrotta droeg het shirt van AC Milan, Juventus en FC Barcelona. Hij won driemaal de Serie A en de Supercup in Italië. Met Juventus wist hij daarnaast de UEFA Intertoto Cup (de voorloper van de Europa League, red.) te winnen. In Spanje wist hij eenmaal de Supercup te winnen.

De mooiste prijs op zijn palmares is de wereldbeker. Zambrotta werd in 2006 met La Squadra Azzura wereldkampioen.

In 2014 kwam er een einde aan de roemrijke carrière van de rechtsback. Sindsdien kampt de Italiaan met O-benen. Hij vertelt er meer over: “Binnenkort moet ik geopereerd worden aan beide knieën. Ik heb drie of vier van de beste dokters van het land bezocht”, begint Zambrotta.

“Er is geen enkele die me kan zeggen hoe ik aan dit soort knieën kom, of hoe ik er in slaag om nog fysieke activiteiten, zoals padel, te doen. Ze kijken naar mij en vragen me hoe ik nog kan lopen”, laat hij weten.

Zambrotta legt meer uit over zijn operatie. “Het komt erop neer dat ze mijn benen recht gaan zetten door kleine stukjes bot door te snijden en er plaatjes in te doen.”

De Italiaan noemt zichzelf ‘het perfecte proefkonijn voor chirurgen’. “Hopelijk kan er zo worden vermeden dat ik kunstbenen moet krijgen, al is de kans groot dat dat binnen enkele jaren toch het geval zal zijn”, geeft Zambrotta aan.