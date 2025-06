Italiaanse voetbalbond stelt 73-voudig oud-international aan als nieuwe bondscoach

Gennaro Gattuso is de nieuwe bondscoach van Italië. Dat maakt de Italiaanse voetbalbond bekend via de officiële kanalen. De 47-jarige trainer is de opvolger van de onlangs ontslagen Luciano Spalletti.

De 47-jarige oud-middenvelder, wereldkampioen in 2006, was al langere tijd in beeld bij de Italiaanse bond. Een ontmoeting met bondsvoorzitter Gabriele Gravina op donderdag 12 juni verliep uitstekend. Onder meer Gianluca Di Marzio meldde het zaterdag al, maar nu is de aanstelling dus officieel.

Gattuso tekent naar verluidt in eerste instantie een contract voor één jaar. Het ultieme doel is om Italië naar het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te loodsen. Als dat lukt, ligt er een langer project in het verschiet.

De Italiaanse bond wil onder Gattuso, als speler goed voor 73 interlands, bouwen aan een breder technisch project. Oud-bondscoach Cesare Prandelli krijgt een rol als coördinator tussen de jeugdploegen van de bond en de jeugdopleidingen van de clubs. Daarnaast worden Leonardo Bonucci, Gianluca Zambrotta en Simone Perrotta genoemd als stafleden, maar dat is nog niet bevestigd.

De benoeming van Gattuso volgt na afwijzingen van onder meer Stefano Pioli en Claudio Ranieri. Pioli, die recentelijk werd gelinkt aan Fiorentina, bedankte voor de eer omdat hij liever op clubniveau actief blijft. Ranieri zette eerder ook al een streep door een terugkeer op het hoogste podium.

De opdracht voor Gattuso is dus duidelijk: Italië moet zich kwalificeren voor het WK. Onder Spalletti begon de campagne uiterst moeizaam, met een beschamende 3-0 nederlaag tegen Noorwegen als dieptepunt. De recente 2-0 overwinning op Moldavië bleek voor de bondsleiding niet genoeg om vertrouwen te houden in de voormalig Napoli-trainer.

De Azzurri missen al sinds 2014 een hoofdrol op het WK en waren in zowel 2018 als 2022 afwezig. Gattuso was eerder al trainer van onder meer AC Milan, Napoli, Valencia, Olympique Marseille en Hajduk Split. Bij die laatste club vertrok hij begin deze maand.