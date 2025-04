Overlijden paus Franciscus (88) heeft directe gevolgen voor Italiaans voetbal

Alle wedstrijden in de Serie A en de Serie B van maandag zijn afgelast, zo communiceert de competitie via de officiële kanalen. Het besluit heeft te maken met het overlijden van paus Franciscus (88).

De paus, geboren in Argentinië als Jorge Mario Bergoglio, kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen. Hij verscheen zondag nog wel in het openbaar tijdens de paasdienst. Maandag blies hij thuis in Vaticaanstad zijn laatste adem uit.

Op het programma in de Serie A stonden Torino - Udinese (12.30 uur), Cagliari - Fiorentina (15.00 uur), Genoa - Lazio (18.00 uur) en Parma - Juventus (20.45 uur). Die duels gaan nu dus niet door. De competitie zal spoedig een nieuwe speeldatum communiceren.

In de Serie B stonden eveneens wedstrijden gepland, maar ook die zullen dus geen doorgang vinden.