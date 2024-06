Italiaanse voetbalbond geeft met persco duidelijkheid over toekomst Luciano Spalletti

Luciano Spalletti blijft ondanks het teleurstellend verlopen EK aan als bondscoach van Italië. Dat heeft Gabriele Gravina, de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond, zondag bevestigd op een persconferentie. Italië eindigde maar nipt op de tweede plek in Groep B, en werd vervolgens in de achtste finales uitgeschakeld door Zwitserland (2-0).

Gravina geeft aan dat er zaterdagavond, nadat Italië met 2-0 van Zwitserland had verloren, lang is gesproken met Spalletti. “Het is niet realistisch om te denken dat we onze problemen oplossen door al na acht of negen maanden te stoppen met een project waarvan we zeiden dat het meerdere jaren zou duren”, aldus de bondsvoorzitter.

“Centraal in dit project staat een coach die hier nog niet zo lang is en die niet altijd al zijn spelers tot zijn beschikking had", doelt Gravina op Spalletti, die als bondscoach van Italië nog een contract tot 2026 heeft.

Spalletti, die vorig jaar nog kampioen werd met Napoli, is sinds september vorig jaar de bondscoach van de Italianen. Hij volgde destijds Roberto Mancini op, die in 2021 nog Europees kampioen werd met gli Azzurri.

Het EK in Duitsland verliep voor Spalletti en Italië dus beroerd. Even leek het erop dat het land al in de groepsfase werd uitgeschakeld, daar concurrent Kroatië in de laatste poulewedstrijd lang op een 1-0 voorsprong stond.

Diep in de blessuretijd tekende Mattia Zaccagni echter voor de gelijkmaker. Daardoor ging Italië door naar de knock-outfase, en moest Kroatië naar huis. Zaterdag werd Italië in die achtste finales dus ook uitgeschakeld.

In september mag het Zuid-Europese land weer aan de bak. Dan treft Italië Frankrijk en Israël in het kader van de Nations League.

