Italiaanse titelstrijd weer helemaal open na duur puntenverlies van Inter tegen nummer zestien

Inter heeft zaterdag pijnlijk puntenverlies geleden in de strijd om de Italiaanse titel. De koploper gaf een 0-2 voorsprong uit handen op bezoek bij nummer zestien Parma: 2-2. De voorsprong op nummer twee Napoli, dat nog een duel tegoed heeft, is nu nog vier punten.

Denzel Dumfries ontbrak bij Inter met een blessure. Stefan de Vrij zat wel in de wedstrijdselectie, maar hij moest het doen met een reserverol.

Inter kwam na een klein kwartier op voorsprong. Een lage voorzet belandde bij Matteo Darmian, die de bal bij de tweede paal via de binnenkant van de paal binnenschoot: 0-1.

Halverwege leek Inter op rozen te zitten, want vlak voor rust werd het 0-2. De buitenspelval mislukte bij Parma, waardoor Hendrikh Mkhitaryan vrij baan had richting het doel van Parma. Hij legde af op Marcus Thuram, die de bal volledig verkeerd raakte, maar zijn inzet toch met een boogje in het doel zag belanden.

Na een uur spelen maakte Parma de aansluitingstreffer. Invaller Adrián Bernabé besloot het vanaf een meter of twintig maar eens te proberen, en schoot de bal zo in de korte hoek: 1-2.

Nog geen tien minuten later werd het ook 2-2. Jacob Ondrejka kreeg veel ruimte aan de linkerkant van het veld en schoot via een Inter-been de gelijkmaker binnen.

Inter kon derhalve opnieuw beginnen, maar wist niet meer opnieuw op voorsprong te komen. Daardoor kan de Italiaanse titelstrijd weer helemaal spannend worden, als Napoli maandag bij Bologna wint.