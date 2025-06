Italiaanse media zien ‘nachtmerrie’ ontstaan voor Inter na historische afgang tegen PSG

De Italiaanse media spreken van een nachtmerrie na de historische nederlaag van Inter tegen PSG. De kranten analyseren waar het fout ging voor de ploeg van Simone Inzaghi.

“Inter, dit is een nachtmerrie”, luidt de kop van La Gazzetta dello Sport. “PSG bewoog veel sneller en zette Inter met doordacht spel met de rug tegen de muur, om vervolgens een serie klappen uit te delen.”

De krant vervolgt. “De eerste helft was voor de Nerazzurri als een ijskoude douche, met name voor de leiders, voor Barella, Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Dimarco en Mkhitaryan. Ze stonden allemaal versteld.”

Een verslaggever die ter plaatse was in het San Siro schrijft: “De droom werd een nachtmerrie. Het is een avond waar de Inter-supporters geen detail van zullen vergeten. De frustratie die ze voelden vanwege de onmacht zal ze altijd bijblijven. Ze zagen hun team ineenstorten op wat het mooiste moment zou moeten worden.”

In de studio van Sky Sport Italia was Fabio Capello aanwezig. “'Bij Inter was de keeper de spelmaker, maar ze lieten hem het spel niet maken. Dembélé zat hem continu op de huid. Luis Enrique besefte dat alles begon bij de keeper, dat hij degene was die de mogelijkheden zag. Het lukte Sommer geen moment om gevaar in te leiden”, analyseert de voormalig toptrainer.

Corriere Dello Sport benadrukt de verschillen na de vorige verloren Champions League-finale (1-0 tegen Manchester City, red.). “Destijds vertrokken ze met een sterke geest omdat ze het beste team van dat moment lang onder druk hielden. De Allianz Arena verlaten ze nu echter gebroken. Inter is vernederd.”