Italiaanse media wijzen met vingers naar drie personen na Champions League-echec AC Milan tegen Feyenoord

De Italiaanse media zijn niet mild voor AC Milan na het Champions League-echec tegen Feyenoord dinsdagavond (1-1, 1-2 winst voor de Rotterdammers over twee wedstrijden). Weinig verrassend is Theo Hernández de meest gebeten hond.

“De nacht des oordeels is zwart”, begint La Gazzetta dello Sport de analyse van Milans avond van de waarheid. “Dat Milan afscheid neemt van het rijkste Europese toneel heeft het niet aan de tegenstanders te danken, maar aan zichzelf.”

“In San Siro zag men de waanzin van Hernández, die na vijftig minuten spelen zijn teamgenoten in tiental achterliet.” De Franse linksback kreeg zijn tweede gele kaart voor een schwalbe, nadat hij in het eerste bedrijf een prent kreeg voor uiterst opzichtig vasthouden.

Tuttosport zag dat er na de decimering van Milan geen houden meer aan was. “De factor San Siro was niet voldoende, de superieure kwaliteiten van het team van trainer Sérgio Conceição evenmin.”

De rapportcijfers voor Hernández liegen er dan ook niet om. Il Messaggero deelt een 3 uit aan de dissonant, Sky Italia komt uit op een 4.

Ook CalcioMercato houdt zich niet in. “Het project van Milan, onder leiding van Zlatan Ibrahimovic en Conceição, is al voorbij: het is hun schuld, en die van Hernández.”

De meningen over het niveau van de Feyenoorder zijn verdeeld. Hier en daar worden 7’s uitgedeeld aan onder meer Dávid Hancko en matchwinner Julián Carranza, tegelijkertijd wordt gewezen naar het magere niveau van de ploeg van interim-trainer Pascal Bosschaart op dinsdagavond. “Feyenoord kwam amper voorbij de middellijn”, zag CalcioMercato bijvoorbeeld.