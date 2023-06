Italiaanse media wijzen massaal naar dramatische cijfers van Wijnaldum

Georginio Wijnaldum heeft geen al te beste beurt gemaakt tijdens zijn invalbeurt in de finale van de Europa League. De middenvelder van AS Roma kwam in de zeventigste minuut in het veld en maakte de wedstrijd tot aan de allesbeslissende strafschoppenserie, die door Sevilla werd gewonnen, mee. De statistieken van Wijnaldum zijn echter niet al te best en dus zijn de Italiaanse media niet mals in hun oordeel.

Wijnaldum moest als vervanger van Paulo Dybala voor controle op het middenveld zorgen bij i Giallorossi, maar het tegenovergestelde gebeurde. De Nederlander kwam slechts vijftien keer aan de bal, won geen enkel duel en liet een passnauwkeurigheid van slechts 69 procent noteren. De slechte invalbeurt van Wijnaldum zorgde ervoor dat de Italiaanse media het donderdagochtend in hun beoordelingen op hem gemunt hadden.

De meeste kranten haalden bovengenoemde statistieken aan en vonden dat Wijnaldum de slechtste speler van het veld was. Zo beoordeelde La Repubblica hem met een 4 en zegt Il Giornale, dat de Oranje-international een 5,5 gaf, dat hij 'een negatieve invloed had op het spel vanaf het moment dat hij in het veld kwam'. Toonaangevende media als La Gazzetta dello Sport en Il Corriere dello Sport beoordeelden Wijnaldum met een 5 en gaven geen enkele speler een lager cijfer.

De finale in Boedapest ging na 146 lange speelminuten, waarvan er 66 ook daadwerkelijk benut werden, naar een strafschoppenserie. Daarin groeide Yassine Bono van Sevilla uit tot de held door een penalty van Gianluca Mancini te keren en met zijn vingertoppen de strafschop van Roger Ibañez op de paal te duwen. Gonzalo Montiel, die in de WK-finale ook al de beslissende penalty benutte, velde vervolgens het vonnis over Roma.